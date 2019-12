Toma de rehenes en San Telmo, Canal 26

Delincuentes irrumpieron en un edificio de la calle Balcarce al 1300, a sólo 14 cuadras de la Casa Rosada, y tomaron rehenes.

Cuando la Policía logró ingresar en el departamento, los dos delincuentes estaban escondidos debajo de una cama. Así terminó la Policía de la Ciudad con la toma de rehenes tras dos horas de negociaciones.

Los uniformados rescataron sanos y salvos a dos personas mayores y su hijo, que habían sido tomados como rehenes por los ladrones, de 28 y 34 años.

La Policía de la Ciudad trabajó para controlar la situación. Según trascendió, uno de los ladrones pudo fugarse antes de que los policías rodearan el edificio.

Por el momento, se desconoce si los delincuentes ingresaron para robar algunos de los departamentos o si se estaban escapando de otro ilícito.

La Policía de la Ciudad y los grupos especiales de la Policía Federal rodearon la manzana y se apostaron en los edificios vecinos de la esquina de Balcarce y Juan de Garay para contener la situación.

La toma de rehenes se desarrolló en un departamento del séptimo piso del edificio. Había sido denunciada por los vecinos con un llamado al 911.