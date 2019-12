ANUARIO DE ESPECTACULOS. DIARIO 26

Un año colmado de noticias en el mundo del espectáculo. De la boda de Pampita, a los nacimientos y escándalos que dejó la farándula como las acusaciones de abuso sexual y las separaciones de los famosos. Los éxitos de TV y teatro. Todo, en el Anuario de Diario 26.

1- La figura del año: Pampita, entre separaciones, casamiento, escándalos y éxitos

Sin lugar a dudas este fue el año de Pampita, la modelo fue la personalidad con más menciones en revistas del corazón y programas televisivos durante el último año.

La modelo comenzó el año como tradicionalmente lo hace en Punta del Este (Uruguay) pero esta vez con una reconciliación a cuestas, ya que en Diciembre de 2018 se había separado de Pico para que al mes siguiente se vuelvan a reconciliar y de allí dos meses más tarde separarse del tenista.

También Pampita tuvo otro amor en este 2019 y fue Mariano Balcarce, un romance que duró 5 meses pero que todo terminó con “buena onda” entre ellos.

Luego de estar unas semanas separadas en Agosto la modelo conoció a Roberto García Moritán, un empresario que conquistó el corazón de la modelo para que luego 2 meses más tarde concreten su matrimonio.

Tras haber pasado tantos vaivenes con el amor, laboralmente tuvo uno de sus mejores años siendo jurado del Bailando, teniendo su propio programa de TV y sus trabajos para algunas marcas y empresas que requerían de su presencia.

Your browser does not support the video element.

Todo parecía en calma hasta que apareció un video de su ex niñera y amiga donde se la podía ver junto a Pico y Pampita discutir sobre unos objetos que ella habría robado de su casa. El video se hizo viral y ella mostró su tristeza por eso en su programa de TV.

2- El año de las mujeres contra el abuso: Juán Darthes y Thelma Fardin, Pablo Rago y Érica Basile, Andrea del Boca y su hija Anna Chiara



En diciembre de 2018, la actriz Thelma Fardín y su abogada Sabrina Cartabia encabezaron varias conferencias de prensa sobre la causa judicial por abuso sexual contra el actor Juan Darthés, a quien la justicia de Nicaragua lo acusó en octubre por violación agravada y solicitó su captura. El 15 de noviembre de 2019, Interpol ordenó la captura internacional de Juan Darthés, acusado del delito de “violación agravada” a Thelma Fardin. La organización internacional emitió un alerta roja para que sea detenido en Brasil y trasladado a Nicaragua, donde se investiga su caso. Hoy, a un año de la denuncia de Thelma, el actor se encuentra en libertad.

Your browser does not support the video element.

Érica Basile denunció a Pablo Rago por abuso sexual con acceso carnal ante la Justicia, a raíz de hechos que habrían tenido lugar en el departamento del actor durante el año 2015. Basile, quien radicó la acusación en la Comisaría Comunal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aseguró que el actor la penetró sin su consentimiento y comentó los peculiares pedidos sexuales que recibió por parte de él en ese entonces.

Otros de los temas del año fue el de Anna Chiara del Boca, quien denunció a su padre Ricardo Biasotti por abuso sexual agravado.

La hija de Andrea del Boca denunció al empresario por los presuntos delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante" y "corrupción de menores". La joven hizo referencia a hechos que "tiñeron de sombra" su niñez y que "hoy siguen atravesando" su vida "entera".

3- Los ex con buena onda: Flor Vigna y Nico Occhiato, campeones del Bailando 2019

Tras cinco años de relación, Flor Vigna se separó de Nico Occhiato, pero el "Super Bailando" los volvió a unir como participantes. Si bien cada uno tuvo su pareja por separado en el certamen, la gran final hizo que Flor y Nico se acercaran entre mensajes de amor y abrazos. ¿Reconciliación en puerta?, lo veremos el año que viene.

Your browser does not support the video element.

Los abuelos de Occhiato ganaron fama con su simpleza y enamoró hasta al propio Marcelo Tinelli. Una vez más, en la televisión, quedó claro que lo primero... es la familia

4- Las ficciones del año: de ATAV a Pequeña Victoria

En cuanto al prime time de la TV Argentina, la temperatura se subió al iniciar un nuevo capítulo de las dos ficciones que la rompieron. Recordemos que "Pequeña Victoria" debutó en la pantalla de Telefe y desde su primera entrega, llegó para ubicarse en las ficciones más vistas, tocando el tema de la maternidad asistida y relaciones más allá de géneros. Bárbara (Natalie Pérez), Selva (Inés Estévez), Emma (Mariana Genesio) y Jazmín (Julieta Díaz), fueron las cuatro mamás de Victoria.

También una apuesta diferente la lideró "Argentina, tierra de amor y venganza", quien supo cosechar una gran audiencia desde su estreno y "El Trece" logró reposicionarse en el Prime Time de lo más visto. Amores, desamores, enredos, muertes, vidas, lágrimas y risas. Todo eso fue ATAV, y los seguidores llenaron las redes sociales con comentarios en cada capítulo.

Entre los actores estuvieron:

Benjamín Vicuña es Torcuato,

Gonzalo Heredia es Moretti

Eugenia “China” Suárez es Raquel

Albert Baró es Bruno

Delfina Chaves es Lucía

Fernán Mirás es Trauman

Virginia Innocenti es Libertad

Andrea Frigerio es Madama

Mercedes Funes es Alicia

Entre otros.

5- Los que trajeron alegría en el 2019: Lucía, Ema y Renn

La actriz Eugenia Tobal fue mamá de la pequeña Ema este Diciembre. La actriz padeció de Trombofilia durante el embarazo, una enfermedad que produce coágulos sanguíneos y puede provocar un aborto espontáneo entre otras complicaciones. Para evitar esto, Eugenia debía inyectarse hasta 2 medicamentos por día. Sin embargo, nada se comparó con el hecho de dar a luz a la beba que le cambió la vida para siempre. Esfuerzo de guerrera, felicidad multiplicada.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef anunciaron la llegada de su hija Lucía que con mucha alegría dieron a conocer en las redes.

Como si fuera poco, en Octubre, dieron a conocer el nacimiento de su cuarto hijo llamado Renn Martin Yosef. Sorprendidos por las noticias, los fans del artista llenaron sus redes de comentarios de amor y bendiciones para la familia del artista que se consolida año tras año.

6- El adiós a las estrellas

Cacho Castaña - 15 de Octubre de 2019

El cantante y compositor Cacho Castaña falleció a los 77 años en el Sanatorio Los Arcos donde se encontraba internado desde el 28 de septiembre en un nuevo trance de su delicado estado de salud en los últimos 15 años.

Humberto Vicente Castagna, tal su nombre real, se convirtió en uno de los grandes exponentes de la música popular. Pero su carrera fue cuestionada en los últimos años en medio de acusaciones de componer canciones que pasaban la línea de la violencia de género.

Santiago Bal - 9 de Diciembre de 2019

Falleció a los 83 años en el Instituto Médico de Alta Complejidad tras varias semanas de estar grave. Se encontraba en coma farmacológico debido a que su estado de salud que empeoró notablemente en las últimas horas. El actor, sufrió una infección en los pulmones, una complicación en las vías urinarias y una arritmia, por lo que se encontraba intubado, lo que desencadenó luego en su muerte.

Natacha Jaitt - 23 de Febrero de 2019



La modelo y conductora Natacha Jaitt fue hallada muerta el 23 de Febrero en un complejo para eventos de la localidad de Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre.

Your browser does not support the video element.

Silvia Montanari - 26 de Octubre de 2019

Montanari murió a los 76 años tras permanecer internada en el Sanatorio de La Providencia. La popular actriz realizaba un tratamiento contra un cáncer y su cuadro era delicado.

Camilo Sesto - Septiembre 8 de 2019

Ciertamente nadie esperaba el repentino fallecimiento del cantante español, que mantuvo sus problemas de salud en privado. En declaraciones a la cadena estatal española (TVE), su representante explicó que el estado de salud del artista se encontraba 'muy deteriorado' a causa de estas complicaciones renales, por las que ya había sido ingresado el pasado año. FOTO REUTERS

José José - Septiembre 28 de 2019

El príncipe de la canción falleció en Miami, EEUU, después de varios años de lucha contra un cáncer de páncreas, que hizo oficial hasta el 2017. En sus últimos días el cantante mexicano comenzó a tener problemas para ganar peso, lo que terminó deteriorando su salud. Lamentablemente su muerte se vio empañada por el escándalo creado por Sarita Sosa, su hija menor, quien mantuvo oculto el cuerpo del cantante por varios días, mientras los mayores, José Joel y Marysol Sosa, exigían ver el cuerpo de su padre.

Marie Fredriksson (vocalista Roxette) - Diciembre 10 de 2019

La famosa cantante sueca, vocalista de la banda Roxette, murió después de una larga batalla de 17 años contra un cáncer cerebral. Roxette, formada en 1986 por Fredrkisson y el guitarrista Per Gessle, vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo y sus éxitos incluyeron 'Listen to your heart' ('Escucha tu corazón') o 'It must have been love', que cobró fama mundial por estar en la banda sonora de la película 'Pretty Woman', protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts.

Kevin Fret - Enero 10 2019

El cantante murió en su natal Puerto Rico después de ser abatido por desconocidos que se conducían en una motocicleta, las autoridades arrestaron a los supuesto implicados, pero hasta la fecha el caso no se ha cerrado.

Christian Bach - Febrero 25 de 2019

La actriz argentina , que alcanzó la fama actuando en telenovelas mexicanas como 'El amor tiene cara de mujer' y 'Los ricos también lloran', murió de un paro respiratorio, según informaron medios mexicanos, sin embargo, se especula que un cáncer de huesos habría sido el detonante de su muerte.

Max Wright - 27 de Junio

El actor Max Wright, que dio vida al padre de la familia de 'Alf', fallecía el 27 de junio tras años luchando contra el cáncer.

Luke Perry - 4 de Marzo de 2019

El actor que personfició a Brandon en "Beverly Hills 90210", moría el 4 de marzo de 2019, días después de haber sufrido un infarto cerebral masivo.

Karl Lagerfeld - 19 de Febrero de 2019

El legendario mentor de Chanel falleció debido a un cáncer de páncreas el 19 de febrero de 2019.

7- Tinelli camaleónico: de la TV a la presidencia de San Lorenzo y muy cerca de la política

Para Marcelo Tinelli fue un año a puro festejo, comenzó celebrando los 30 años de su programa y una nueva edición de su concurso de baile, el "Súper Bailando 2019". Donde convocó estrellas nacionales para que se lucieran en la pista. No solo eso sino que a su vez lanzó el concurso "Genios de la Argentina" donde convocó a talentos de todo el país a ser conocidos en la pantalla del trece.

Your browser does not support the video element.

A nivel futbolístico, Marcelo Tinelli es el nuevo presidente de San Lorenzo tras una elección histórica.

El candidato del oficialismo fue elegido por más del 80% y conducirá al club en los próximos cuatro años. Hubo un récord histórico de votantes.

8 - "Su" año de película

En Julio volvió Susana Giménez con su programa. Durante el ciclo hubo concurso con niños, entrevistas en profundidad y juegos como todos los años. La diva de los teléfonos comenzó una nueva temporada de su histórico programa con una gran audiencia en la pantalla de Telefe.

Este año también Susana recibió una propuesta de Gustavo Yankelevich para realizar una serie de la diva que posiblemente esté en Netflix para el próximo año.

9- Mirtha Legrand: del apoyo a Mauricio Macri a la tristeza por la muerte de su hermano

Mirtha Legrand tuvo uno de los años más políticos de su historia en la TV, ya que sus mesas se veían, en su mayoría, con invitados relacionados a la esfera de gobierno. Asimismo, Mirtha tuvo que atravesar grandes críticas del público por ser una ferviente seguidora del gobierno de Mauricio Macri.

Por otro lado, una de las pocas veces en la historia que Mirtha suspendió su programa fue este año. Su hermano, José Martínez Suárez falleció a los 93 años y la Diva de los almuerzos no salió al aire tras conocerse la noticia.

10- Diosas de redes y de la farándula

Flor Peña: gran jurado del Bailando, diosa de redes y con SITCOM teatral

Flor Peña fue durante este año una de las grandes protagonistas del jurado del Bailando y unas de las personalidades destacadas en las tapas de revistas del corazón de los últimos 12 meses.

No solo eso, sino que desde la productora teatral que dirige Gustavo Yankelevich la convocaron para realizar la versión de Casados con Hijos en el Gran Rex. La sitcom, versión argentina, fue un éxito televisivo increíble en nuestro país. Ahora, tendrá su tan esperada versión sobre las tablas de Calle Corrientes.

11 - Jimena Barón de los Hits al cierre de sus cuentas en las redes sociales

La actriz y cantante Jimena Barón tuvo un gran año haciendo show y marcó varios hits como "La cobra" y "Se quema" junto a Miss Bolivia. Fue una de las mujeres más importantes de las redes sociales con sus posteos, divertidos bailes y videos de ella, su hijo y sus seguidores.

Your browser does not support the video element.

Todo su año venía en ascenso hasta que subió a su red un video bailando junto a su hijo en ropa interior. Rápidamente, recibió muchísimas críticas y decidió cerrar sus cuentas de Twitter e Instagram.

12- Las idas y vueltas del amor: Benjamín Vicuña con la China Suárez y Luciano Castro con Sabrina Rojas

En Noviembre, Eugenia “la China” Suárez confirmó su separación de Benjamín Vicuña. La actriz habló por primera vez a los rumores de ruptura diciendo: “Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada hermosa”.

Aunque en las últimas horas "La China" ha subido una historia en que se los ve juntos y todo afirma que las aguas calmaron.

Luciano Castro y Sabrina Rojas pasaron momentos de idas y vueltas en su relación, tras filtrarse las fotos del actor desnudo en la cama y con sus atributos al descubierto. "Nos fuimos a Brasil a reencontrarnos, en el medio de la nada. Necesitábamos ser novios un rato y recordar que nos amábamos", le dijo la modelo y actriz a Mirtha quien luego bromeó sobre las imágenes sensuales que había posteado en las redes sociales la pareja sobre ese viaje para volver a unir la pareja.

13 - A corazón abierto: Abel Pintos, Novaresio, Lusich, González Oro y Vidal con Sacco

Abel Pintos siempre se las ingenió para mantener en secreto su vida privada, pese al interés del público y los periodistas. El cantante sorprendió al publicar una imagen del intérprete con quien sería su supuesta novia. La mujer se llama Mora Calabrese, tiene 31 años, es empresaria, madre de una nena y conoció en 2013 en un show al músico.

Luis Novaresio confirmó su romance con Braulio Bauab a través de una historia de Instagram, luego de que los rumores hablaran de ello. "Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé además que compartirla la hace más plena”, escribió Novaresio al pie de una foto en la que se los ve abrazados y felices.

Rodrigo Lussich conmovió a sus fans, especialmente, por cómo se dio el anuncio de su noviazgo: "Nos presentaron en un cumpleaños medio de casualidad. Charlamos, nos pasamos los Instagram y nada más. Al tiempo, empezamos a hablar muy relajadamente, hasta que finalmente armamos una cita", expresó Rodrigo en diálogo con la revista Pronto sobre cómo comenzó su romance con Juan Pablo Kildoff.

Oscar González Oro está en pareja con Guillermo Salvador D’Anna desde Octubre. Los primeros indicios de este romance surgieron hace unos días cuando el conductor del ciclo Negro y Regreso de Radio 10 publicó unas fotografías junto al nutricionista en su cuenta oficial de Instagram.

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el periodista deportivo Quique Sacco, quien fuera pareja de Débora Pérez Volpin durante siete años, confirmaron su romance y pasarán fin de año juntos en París. Todo indica que Mirtha Legrand ofició de Celestina de la nueva pareja.

Ahora Vidal y Sacco disfrutan de su viaje de amor en pleno corazón de París.

14- Las películas originales de Netflix

Criminales en el Mar: Hace cinco veranos habría sido la típica comedia taquillera en los cines, pero los nombres de Jennifer Aniston y Adam Sandler llevan ya tiempo cotizando a la baja… En cualquier caso aquí defienden como pueden un típico guión de enredos con gags más cercanos al absurdo sobre una pareja de policías que se hacen pasar por matrimonio para investigar un caso y acaban involucrados en una conspiración con asesinato incluido a bordo de un yate de lujo.

El Irlandés: tres horas y media del mejor Martin Scorsese. El irlandés es un proyecto gigantesco que se salvó en su día por la inyección de dinero de Netflix y cuyo rodaje se extendió desde agosto de 2017 hasta marzo de 2018. ¿Por qué tanto? La película revoluciona los efectos especiales en el sentido de que se rejuvenece varias décadas a los protagonistas.

Your browser does not support the video element.

Triple Frontera: la trama arranca con un argumento clásico del género de acción que consiste en reclutar a soldados veteranos maltratados por la vida para una última misión que cambiará sus vidas, en concreto relacionada con botín de dinero obtenido por el tráfico de drogas en uno de los enclaves más peligrosos de Sudamérica. Además de Affleck, tenemos nada menos que a Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund y Pedro Pascal.

Los Dos Papas: La película se sitúa en el año 2012. Frustrado por el rumbo que está tomando la iglesia, el cardenal Bergoglio (Jonathan Pryce) solicita el permiso del Papa Benedicto (Anthony Hopkins) para retirarse. Sin embargo, el Papa Benedicto convocará a su crítico y futuro sucesor en Roma. Entre ambos se sucederán extensas charlas para buscar posturas en común.

Your browser does not support the video element.

La nota exclusiva de Karina Vitorino con Jonathan Pryce.

15- Cine: Del fenómeno Star Wars a los éxitos del año como Mary Poppins, El Rey León y Málefica

El año comenzó con el estreno de una de las grandes ganadoras del Oscar, "The Vice" que nos sumerge en la vida de Dick Cheney, ex vicepresidente de los Estados Unidos y una de las figuras más misteriosas de su historia política.

En Junio Disney lanzó Toy Story 4, la saga de Pixar, donde los juguetes vuelven a cobrar vida para conocer a un nuevo aliado: Forky. Pero no solo eso sino que el gigante del entretenimiento tuvo su año de clásicos reviviendo: El regreso de Mary Poppins, Dumbo, Aladdin y El Rey León.

Por otro lado, yendo para el mundo de la ciencia ficción, grandes tanques con récord en recaudación la tuvieron: Capitana Marvel, Vengadores y Frozen 2.

Your browser does not support the video element.

Star Wars: El ascenso de skywalker fue una de las películas más esperadas por los fans, ya que esla última de la trilogía de la Guerra de las Galaxias.

Your browser does not support the video element.

La Última entrega para la nueva trilogía de Star Wars tiene como protagonista a Rey, Finn y Kylo Ren. Marca el fin de la saga Skywalker, donde prometen nacerán nuevas leyendas y se librará la batalla final por la libertad.

16 - La salud de los famosos: Pinky, Sergio Denis, Carlin Calvo

Pinky: la locutora tuvo una descompensación a causa de una neumonía y estuvo internada en el Hospital Fernández.A comienzos de año, la conductora y locutora debió hacerle frente a la muerte de su hijo Leo, quien había estado en tratamiento contra el cáncer.

Sergio Denis: pasaron nueve meses del accidente que Sergio Denis sufrió en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, donde brindaba un recital por el Día de la mujer. El popular cantante continúa internado en la clínica ALCLA del barrio de Belgrano, producto de aquel grave suceso. Desde que cayó del escenario a un foso de orquesta, Denis no volvió a despertar, víctima del daño cerebral que sufrió.

Carlos Calvo: desde que lo internaron nuevamente, el 18 de diciembre, la salud de Carlín Calvo preocupa a los fanáticos.

Según informaron desde el Sanatorio La Trinidad de Palermo, el actor está "clínicamente estable" y permanece en el área del Servicio de Cuidados Críticos.

17 -Bebés famosos: Mirko, Matilda, Dionisio

Marley junto a Mirko, Luciana junto a Matilda y Flavio Mendoza junto a Dionisio, fueron los bebés que le quitaron protagonismo a sus mega famosos papás. Desde que nacieron, miles de personas los siguen en las redes para ver cada paso de su crecimiento y este año no fue la excepción. En las redes sociales fueron quienes les sacaron protagonismo a sus papás en la esfera pública.

18 - Teatro Porteño: Sex de Muscari, Departamento de Solteras y 100 Metros Cuadros

José María Muscari presentó este 2019 un espectáculo diferente, atípico, singular y único donde una troupe de artistas muy diversos se mezclaban y potenciaban arte puro con música, baile y teatro donde lo visual y sensorial iluminaba las incertidumbres del público sobre el sexo, un tema que inquieta a todos e incomoda a muchos.

La obra "Departamento de soltero" junto a Laurita Fernández, Nicolás Cabré y Martín Seefeld está basada en el célebre film de Hollywood dirigido por Billy Wilder, que obtuvo tanto el éxito del público como de la crítica y ganó premios Oscar a la mejor película, al mejor director y al mejor guión original. Una comedia romántica que aborda desde el humor temas sensibles como el machismo, la dignidad y el autentico amor.

Este 2019 hubo otro gran estreno, la comedia “Cien metros cuadrados” del autor español Juan Carlos Rubio.

Florencia Bertotti regresó al teatro protagonizando junto a María Valenzuela una dupla explosiva que logró posicionarse muy bien en la taquilla del teatro porteño.

19- Música: los artistas del año nacionales e internacionales desde Ricky Martin a Sebastián Yatra.

Para Ricky Martin también fue un gran año en lo profesional, junto a Maluma han realizado el hit "No se me quita" que logró posicionarse entre los videos más vistos del año y sigue trabajando sobre su "World Tour" que en el 2020 llegará a la Argentina. Sin olvidar la ayuda humanitaria que realiza en Puerto Rico su país natal.

En 2019, Lali Espósito presentó dos cortes de difusión de su cuarto álbum: "Laligera" y "Como así", que grabó junto al grupo CNCO. La cantante sigue siendo una de las más rankeadas del año con su defensa por los derechos de la mujer y por el éxito de sus canciones.

Tini Stoessel este año recibió una nominación como revelación en Premios Lo Nuestro. A mediados de año, presentó su sencillo "22", el cual cuenta con la colaboración de Greeicy y la actuación especial de Sergio "Kun" Agüero y Pablo Lescano. También puso su voz para la película "UglyDolls: Extraordinariamente feos", su personaje se llamó Moxy. En Cine interpretó a Elisa en The Diary.

Bad Bunny lidera el ranking en Spotify como el artista más escuchado, en el 2019, en la Argentina. El cantante puertorriqueño encabeza la lista por primera vez, al mismo tiempo que su canción “Soltera – Remix” junto con Daddy Yankee y Lunay, logró ingresar al top 10 de las más escuchadas a nivel local.

Por segundo año consecutivo, Paulo Londra se quedó con el reconocimiento como el artista argentino más escuchado en el año.

Su álbum Homerun, lanzado en mayo de este año, fue el álbum más escuchado en la Argentina. También grabó un videoclip junto a Ed Sheeran llamado "Nothing on You".

20- Las canciones más escuchadas del 2019, este fue el ranking según Youtube:

1. Calma – Remix- Farruko, Pedro Capó

2. Con Calma- Daddy Yankee, Snow

3. Adan y Eva - Paulo Londra

4. Pa Mí – Remix- Cazzu, Dalex, Feid, Khea, Lenny Tavárez, Rafa Pabön, Sech

5. Tal Vez- Paulo Londra

6. Otro Trago - Darell, Sech

7. Soltera – Remix- Bad Bunny, Daddy Yankee, Lunay

8. Secreto- Anuel AA, KAROL G

9. China- Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin, KAROL G, Ozuna

10. Desconocidos- Camilo, Manuel Turizo, Mau y Ricky