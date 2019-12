Alberto Descalzo, Intendente de Ituzaingó

El Intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, saludó a todos los vecinos de zona oeste y les eseo felices fiestas y un próspero año nuevo.

"Que este año nos encuentre unidos para lograr la construcción de nuevos caminos", expresó en un video.

"Estamos unidos en la construcción de una Patria más justa y solidaria, les deseo felices fiestas y que Dios bendiga a todos sus seres queridos", añadió.

Noticias relacionadas

"Mi mayor deseo es que este año nos encuentre unidos y fuertes para lograr entre todos la construcción de de nuevos proyectos y de la paz social", finalizó.