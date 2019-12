Julieta Prandi y Guido Sardelli se conocieron en Octubre.

La modelo Julieta Prandi de 38 años ya alojada en Córdoba para protagonizar la obra Atrapados en el museo, no tuvo más remedio que reconocer que está comenzando una relación con Guido Sardelli, el baterista del grupo Airbag, de 31 años.

Julieta aseguró que con Guido son “muy buenos amigos”, pero no descartó la posibilidad de que esa amistad se convierta en algo más. “El tiempo dirá”, deslizó algo nerviosa por las circunstancias. ¿Qué fue lo que la atrajo del músico? “Uno conecta o no conecta, fluye o no fluye. Es reciente. Estamos bien, tranqui. Aún no hay rótulo”, explicó la modelo.

Sardelli y Prandi se conocieron en el Hipódromo de Palermo.

Prandi y Sardelli se conocieron en el mes de octubre, cuando la banda compuesta por los hermanos Gastón, Patricio y Guido oficiaron de teloneros del grupo Muse en el Hipódromo de Palermo. Cabe recordar también que el pasado sábado 14, Airbag ofreció un show en el Teatro Vorterix, al que Julieta asistió. Pero, para pasar inadvertida y no despertar la suspicacia de la prensa, la modelo se ubicó en una platea lateral y no en el sector VIP.

Noticias relacionadas

Guido Sardelli lidera la banda Airbag.

Cabe recordar que hace pocas semanas Julieta fue noticia tras denunciar a su ex, Claudio Contardi por violencia psicológica contra ella y sus hijos y estafa económica. Luego de eso, logró que la Justicia dictaminara una restricción perimetral para que el hombre con el que compartió diez años de su vida no pudiera acercarse a ella y también contó con una medida cautelar para que los niños no pernoctaran en la casa de su padre. Finalmente, luego de un año de lucha, en el mes de noviembre la modelo obtuvo su sentencia de divorcio.