Rago pasa sus días en total silencio tras la denuncia.

Érica Basile denunció ante la Justicia a Pablo Rago por abuso sexual con acceso carnal, a raíz de hechos que habrían tenido lugar en el departamento del actor en 2015. Fue así que el intérprete optó por el silencio. Sin embargo, su amiga Gloria Fichera habló en un programa y reveló el estado anímico en el que se encuentra el actor.

Noticias relacionadas

"Estoy pasándola mal. Es algo que me venía perturbando hace años, porque me lo re callé. Me arruinó la vida, me humilló", relató Basile, actriz y maquilladora de 34 años, madre de cuatro hijos. Basile, contó: "Coordinamos, me invitó a su casa y me pagó un taxi. Había química entre los dos". Luego puntualizó: "Al llegar al departamento estaba todo muy bien, pero me después me encontré con una situación que no me la esperaba. Él estaba fumando un cigarrillo de marihuana. Me pidió una práctica sexual, me negué, me insulto y me denigró. Se puso violento”.



En medio del hermetismo, y luego de trascender que Fernando Burlando será el abogado de Rago ante la Justicia, la mejor amiga del actor, Gloria Fichera, dialogó con Rodrigo Lussich y Carla Conte en Confrontados y dijo: "A Pablo lo conozco desde que él tenía siete años y yo diez: es como un hermano para mí", arrancó la actriz. Y siguió: "Yo puedo hablar de cómo es él. Yo no puedo hablar de otra cosa porque no soy jueza ni puedo emitir juicios de valor. Pero sí te puedo decir la clase de persona que es él".

"Cuando escuché la denuncia primero me asombré, se me escapó un lagrimón. Me quedé helada, fue un balde de agua fría", aseguró. Y si bien se describió como feminista que está del lado de las mujeres que denuncian este tipo de situaciones, puso en duda la acusación de Basile. Aunque aclaró: "Si es culpable, es aberrante".

Respecto al estado de Rago, su amiga dijo: "Pude hablar con él una sola vez. Está muy deprimido, bajoneado, no quiere hablar con nadie. No tiene una vida, no mira tele, está mal. Dice que es todo una locura. Trata de no mirar tele para no escuchar lo que se dice, está muy mal", dijo Fichera, además de señalar que carrera profesional de Rago es "intachable".