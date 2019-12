ANUARIO DEPORTIVO DE DIARIO 26.

Disfrutá del repaso de los hechos deportivos más destacados del 2019, con la coronación de Lio Messi y el año futbolístico de River, Boca y Diego Maradona.

1- Messi, otra vez en la cima del fútbol mundial

Después de sorprender en septiembre al ganar el premio FIFA The Best, Lionel Messi lo hizo de nuevo: en Paris, la revista Frances Football le entregó por sexta vez el Balón de Oro al mejor futbolista del año. Con 15 años de carrera en Barcelona, el crack rosarino sigue sumando premios individuales a su ya poblada vitrina.

2-River, a minutos de la gloria ante Flamengo y campeón de Copa Argentina

El Millonario tuvo otro año de ensueño de la mano de Marcelo Gallardo. Volvió a eliminar a Boca de la Copa Libertadores pero no pudo cerrar su éxito por una desatención de unos minutos que hizo que la trofeo lo levante el Flamengo de Brasil en Lima. Sin embargo, como nos tiene acostumbrados, levantó la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina en un éxito que parece no tener fin.

3- Maradona en el fútbol argentino: locura por el Diez en cada cancha

Una revolucion se produjo en el futbol argentino en los primeros dias de septiembre, cuando luego de 24 años, el Diez volvía a dirigir en nuestro país. el equipo elegido: Gimnasia de La Plata.

Tras un multitudinario recibimiento en El Bosque, Diego fue homenajeado en cada cancha que visitó y dejó perlitas para todos los gustos en un Tripero que lucha por no descender.

4-El Básquet, de oro: histórica actuación en el Mundial

El equipo de Sergio Hernández logró un histórico segundo puesto en el Mundial de Básquet, luego de caer en la definición ante España. El triunfo en seminales ante Francia quedará en la hojas de oro del deporte nacional. Por otro lado, Luis Scola, líder y figura del equipo en el torneo, se coronó como el deportista del año al quedarse con el Olimpia de Oro.

5-Copa América: Saldo positivo y polémica con Messi y Conmebol

El tercer puesto del equipo de Scaloni en el certamen continental hizo que el saldo sea positivo: el recambio generó buenas sintonías y hay esperanzas de cara al Mundial de Qatar. Por otro lado, el polémico arbitraje del partido ante Brasil y la sanción a Messi por sus dichos fueron la mancha de un torneo en el que la Selección buscará revancha en la edición 2020.

6-Boca, año de frustraciones con la Supercopa Argentina como única alegría

El Xeneize volvió a padecer en lo futbolístico y la llegada de Alfaro no le dio los resultados esperados. Tras conseguir la Supercopa Argentina ante Rosario Central, el conjunto de La Ribera cayó ante Tigre en la final de la Copa Superliga en Córdoba y luego fue eliminado por River de la Copa Libertadores. Eso desencadenó la salida del entranador y una renovación para 2020.

7- Racing bicampeón en un año para la historia

La Academia volvió a ganar un título cinco años después. Tras una temporada larga pero en la que fue el equipo más regular, levantó el título de la Superliga. Esto título le posibilitó disputar una nueva final: el Trofeo de Campeones. En la definición, se impuso ante Tigre por 2 a 0 en la despedida de Coudet y levantó una nueva copa y sumó más gloria su historia.

8- Boca y San Lorenzo, a las urnas: Riquelme y Tinelli, las figuras principales

El Xeneize fue a las urnas luego de una campaña caliente que parecía más una elección nacional que la de un club de fútbol. Con una convocatoria récord para el fútbol sudamericano, la fórmula Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini se impusieron ante el candidato del oficialismo, Christian Gribaudo y dirigirán las riendas del club por los próximos cuatro años. La balanza la inclinó definitivamente Juan Román Riquelme, que se puso al frente de la campaña y generó una revolución en La Boca.

Por otro lado, Tinelli encabezó la lista del oficialismo, con el objetivo de darle una continuidad a la lista de Matías Lammens. Con más del 80%, el conductor de ShowMatch tendrá su primera experiencia al frente del club y un gran desafío por la Vuelta a Boedo.

9-Récord de medallas en los Juegos Panamericanos de Lima

Argentina logró una participación histórica en Lima con 101 medallas, que fueron 32 de oro, 35 de plata y 34 de bronce, lo que significó la mejor cosecha en unos Juegos organizados fuera del país. La estrella de la delegación nacional fue la nadadora Delfina Pignatello, tricampeona panamericana, quien lideró a la natación en Perú, deporte que, junto con el canotaje, fueron las disciplinas que más oros aportaron: 4 cada una. El remo también hizo un gran aporte con 9 preseas, 3 de cada color. Además, hubo dominio argentino en los deportes colectivos: las selecciones de básquet masculino, handbal masculino, hockey en ambas ramas, fútbol de varones, softbol, rugby seven y el voley de hombres se consagraron en tierras incaicas.

10- Dolor por la muerte de Emiliano Sala

En enero, se produjo el trágico accidente de Emiliano Sala, futbolista argentino que viajaba a Cardiff para incorporarse al equipo de Premier League luego de su gran paso por el fútbol francés. Sin dudas, fue un gran impacto para el deporte mundial y una tragedia que marcará a fuego las páginas de todos los anuarios deportivos del mundo.

11- Hamilton, campeón y récord en Fórmula 1: superó a Fangio y va por Schumacher

Lewis Hamilton lo hizo de nuevo: por quinta vez en los últimos seis años, y por sexta vez en su carrera, el piloto británico se consagró campeón mundial de Fórmula 1. El segundo lugar en el Gran Premio de Estados Unidos, en el circuito de las Américas, le permitió al hombre de Mercedes consagrarse, y al mismo tiempo desplazar del ranking histórico a Juan Manuel Fangio, que quedó con cinco títulos del mundo, y quedar a apenas uno de la plusmarca histórica de siete campeonatos que pertenece al alemán Michael Schumacher. El británico conquistó sus seis coronas en las temporadas 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019; la primera con McLaren, y las cinco siguientes con el team Mercedes.

12- Fútbol internacional: Messi y Cristiano Ronaldo campeones en el año de gloria de Liverpool

El Barcelona, de la mano de la Pulga, se consagró en la Liga Española, en lo que fue la décima Liga que conquista en los últimos 15 años y la número 26 de toda su historia.

Por su parte, la Juventus, en la primera temporada de CR7 en sus filas, volvió a quedarse con la Serie A, marcando una vez más su supremacía en el Calcio. Juventus es el máximo ganador de títulos en la historia de la Serie A con 35 coronas.

Para cerrar el plano internacional, no podíamos olvidarnos del Liverpool: el conjunto de Klopp se quedó con la Champions League tras vencer al Tottenham en la final y lograr un trofeo que se le había escapado en el 2018 ante el Real Madrid. El broche de oro llegó sobre el cierre del año: por primera vez en la historia se quedó con el Mundial de Clubes tras superar al Flamengo en una emocionante final.

13- Tenis: Federer en Argentina, lesión de Del Potro y España, campeón de nueva Davis

El deporte blanco dejó mucho para destacar en el 2019: una nueva visita de Su Majestad a Buenos Aires generó una revolución entre los fanáticos, que colmaron el Parque Roca para ver su talento ante el alemán Sasha Zverev.

Quien no pudo ser de la partida fue Juan Martín Del Potro, quien tuvo otra temporada marcada por las lesiones y su futuro es incierto. En este caso fue la rodilla lo que le imposibilitó jugar en toda la temporada.

Para cerrar, con un nuevo formato y un Nadal estelar, España se quedó con la Copa Davis tras superar a Argentina en cuartos de final y Canadá en la definición en una Caja Mágica repleta.

14- Jaguares y segundo puesto para la historia en el Súper Rugby

La franquicia nacional llegó por primera vez a la definición del torneo de clubes más importante del mundo, donde terminó cayendo ante Crusaders, el mejor equipo de la actualidad, por 19 a 3. El equipo de Gonzalo Quesada hizo una recta final imparable en la que derrotó en cuartos de final a los Chiefs neocelandeses y a los Brumbies autralianos en la semifinal.

15- Los Pumas no pudieron en el grupo de la Muerte del Mundial de Rugby

El equipo de Mario Ledesma quedó eliminado en la fase de grupos, en una zona que compartió con Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Tonga. En los cruces ante las potencias, el conjunto nacional pagó muy caro los errores y terminó fuera de los cuartos de final.