La Navidad está a horas de llegar y con la celebración comienzan a aparecer los mensajes de los famosos que se preparan para celebrar con sus amigos y familiares una nueva noche especial donde se renuevan energía.



Uno los saludos que se adelantó a las doce fue el de Jimena Barón que compartió con sus seguidores un sentido mensaje navideño junto con un video con su hijo.



En el video se la puede ver bailando con el pequeño Morrison un clásico de la Navidad y luciendo un sensual traje de baño para deslumbrar con sus mejores pasos y dejando ver su figura escultural.



“Con este video que mejor representa a esta family, les deseamos hermosas fiestas. No se peleen, si se pelearon pidan perdón o perdonen. No juzguen, que cuando uno abre el coco y da chances inesperadas, suceden cosas mágicas. Disfruten, hagan papelones. El pedacito lleno del vaso, por más pequeño que sea, agradézcanlo un montón. Agradezcan la salud, que vale todo el oro del mundo. Háganle un huequito al amor los que ya no creen, miren que existe! y anda por ahí a la vuelta”, comenzó diciendo la artista.



“A quienes tuvieron un año jodido los abrazo fuerte, deseo con el alma que se venga un año mejor. Y a quienes la rompieron toda que la sigan rompiendo y compartan, regalen, den, ayuden…que así la vida es más bonita, que de acá no nos llevamos nada más que un alma plena y bondadosa y que todo vuelve!”, agregó Jimena Barón.



Para finalizar, la cantante bromeó con la temática de su video: “Escriban sus propias reglas y vivan la vida que se les cante el ogt. Les mando todo mi amor con este súper outfit navideño! O que esperaban de mi? Una postal con un reno? LOS AMO FELIZ NOCHEBUENA WACHINES DEL INSTA”.