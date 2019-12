La familia Messi lista para la llegada de Papá Noel

La familia Messi ya está en Rosario para pasar las fiestas de fin de año. Sin embargo, antes de viajar a la Argentina se sacaron una foto con el árbol de Navidad que armaron en su casa de Barcelona y este martes Antonela Roccuzzo la compartió en su cuenta de Instagram.



La foto causó furor al ver al capitán de la Selección Argentina y su familia luciendo divertidos pijamas con temática navideña. En la imagen también se puede apreciar las medias de Lionel con un simpático Pato Donald luciendo un gorro de Navidad.



La esposa del futbolista, Antonela Roccuzzo, publicó la imagen en su cuenta oficial de Instagram.



"Les deseamos una Navidad llena de amor y luz. Feliz Navidad", escribió la esposa del crack.

Subió 3 imágenes donde se los puede ver a todos con pijamas muy navideños y unos lindos regalos que abrirán después de las 12.

Los Messi se instalaron en su casa ubicada a las afueras de Rosario para pasar las fiestas con su familia.