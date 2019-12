La actriz Celeste Cid utilizó las redes sociales en este 24 de diciembre, en la previa de Navidad, para presentar en sociedad a su nueva pareja.

Hace poco Cid confesó que estaba nuevamente de novia. "Estoy en pareja, es la primera vez que lo digo", reveló tímidamente sin querer dar más precisiones. "No quiero detallar mucho. Me da vergüenza", señaló.



Tiempo después y vísperas de Navidad, la actriz se anima a publicar por primera vez una foto en sus redes sociales junto a su enamorado, para desearle felices fiestas a sus seguidores y compartir con todos su felicidad.



"No suelo compartir algunos espacios porque me gusta cuidarlos y resguardarlos... y seguramente no vuelva a ocurrir, pero en breve cambia la década y la felicidad me salta del corazón", comenzó en el texto que acompaña la foto.



"Todo, sí. Finalmente valen todos los tropezones que me hicieron llegar acá. ¡Feliz todo! Nos deseo amor y ser cada día más felices", escribió junto a una imagen en donde se la ve apoyada sobre el hombro de su pareja.

Noticias relacionadas



Iván es un artista audiovisual que dedica sus días a dirigir y realizar videoclips. "Es director, hace videos. Es lo más", decía ella al definirlo en pocas palabras.