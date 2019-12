Festejos navideños en Rusia, REUTERS



La Navidad ya ha comenzado en muchos lugares del mundo, aunque no en todos los países la celebración está ligada estrictamente a lo religioso. También es común que en muchos sitios convivan diferentes religiones con sus particulares festejos.

Desde Abiyán hasta Alemania, pasando por la India y Hong Kong, cientos de personas celebran la fecha con distintos ritos y fiestas populares. Incluso, en muchos lugares la festividad se vive en medio de conflictos sociales.

Un lugar típico en Reino Unido en época de Navidad es la pista de patinaje ubicada cerca del Museo Británico.

Una carrera navideña en Macedonia.

Festejos en Melilla, norte de África

Distintos disfraces de Papá Noel en las calles e Jerusalén.



Un Papá Noel playero en las costas de Israel.



Villancicos en las calles de Leganés, España

Turistas se agolpan alrededor de un árbol de Navidad y una Menorah judía de pie frente a la Puerta de Brandenburgo de Berlín.

Papá Noel posa para los turistas y lanza su campana al aire frente a la Catedral de Notre Dame en París.



Jóvenes iraquíes se sientan junto a un árbol de Navidad en una tienda de campaña adornada con una bandera nacional

Esquiador de agua vestido como Papá Noel en Deep Cove, North Vancouver, Columbia Británica.



U n espacio iluminado para Navidad en Mumbai, India.



Misa de Navidad en la iglesia de Saint Antuan en el distrito Beyoglu de Estambul.

Niña cristiana palestina en la Iglesia Católica de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza.

Un "Papá Noel" de verano en la costa de Florida.