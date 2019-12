Este martes 24 de diciembre, el Papa Francisco presidió en Roma la Misa de la Solemnidad de la Natividad del Señor, conocida como Misa del Gallo, en la Basílica de San Pedro del Vaticano.



La celebración eucarística fue precedida por el tradicional canto de la Kalenda. La palabra kalenda proviene de la palabra latina kalendae, que era el primer día del mes y que en un significado más amplio se utiliza para expresar el anuncio de una fecha concreta. En este caso, el cántico se refiere al anuncio litúrgico del nacimiento del Señor.

"Mientras que aquí en la tierra todo parece responder a la lógica de dar para tener, Dios llega gratis", planteó el pontífice durante la homilía de este martes en la tradicional misa de la Basílica de San Pedro.



"Acojamos el don que es Jesús, para luego transformarnos en don como Jesús. Convertirse en don es dar sentido a la vida y es la mejor manera de cambiar el mundo: cambiamos nosotros, cambia la Iglesia, cambia la historia cuando comenzamos a no querer cambiar a los otros, sino a nosotros mismos, haciendo de nuestra vida un don", afirmó en otro de los pasajes de su mensaje.

Durante el miércoles 25 de diciembre, el Papa pronunciará su mensaje natalicio e impartirá la Bendición “Urbi et Orbi” (a la ciudad de Roma y al mundo) a las 12 p.m. desde la Logia central de la Basílica Vaticana.

El martes 31 de diciembre, el Santo Padre presidirá el rezo de las vísperas y del Te Deum en acción de gracias por el año 2019 a las 5:00 p.m. en la Basílica de San Pedro.



Un día después, el miércoles 1 de enero, el Papa Francisco presidirá la Santa Misa en la Basílica de San Pedro a las 10:00 a.m. en la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios.

Este día también se conmemora la 53º Jornada Mundial de la Paz que se celebrará con el tema: “La Paz como camino de Esperanza: Diálogo, Reconciliación y Conversión ecológica”.

El lunes 6 de enero, el Pontífice celebrará la Santa Misa a las 10 a.m. en la Basílica de San Pedro por la Solemnidad de la Epifanía del Señor.



Por último, el domingo 12 de enero, el Santo Padre presidirá la Santa Misa y bautizará a algunos niños en la Capilla Sixtina a las 9:30 a.m. en la fiesta del Bautismo del Señor