Choque en Autopista 25 de Mayo. Captura de TV

Ocurrió este miércoles, apenas antes de las 7 y luego de los festejos por la Navidad cuando un Ford Fiesta Azul chocó contra el guardarrail en la Autopista 25 de Mayo altura Constitución, en la bifurcación de la bajada de Lima. Luego del accidente, que no dejó heridos de gravedad, los jóvenes se bajaron y descartaron un arma y una bolsa con botellas de alcohol. Todo quedó grabado por camarógrafos de TN.

Además, se sabe que el conductor tenía 1,21 gramos de alcohol en sangre, muy superior al límite de 0,5.

En el lugar, intervino la Policía de la Ciudad, que demoró a los ocupantes del vehículo, tres mujeres y dos hombres. Dos de ellos fueron trasladados por ambulancias del SAME al hospital Argerich y tienen consigna policial. Los demorados son de los barrios de Villa Domínico y Rafael Calzada, del conurbano bonaerense.

El auto no tiene pedido de captura y registra multas por $92 mil.

REGISTRO EN VIDEO

Según lo registrado por las cámaras, en las imágenes se ve cómo minutos después del choque un joven abre la puerta del acompañante, se mete en el auto, agarra un arma y la tira al vacío, previo a la llegada de los efectivos. Además, también se ve como una chica arroja una bolsa negra con botellas de cerveza.

El inspector Juárez, de la Policía de la Ciudad dijo en diálogo con TN: "Avisaron que arrojaron una bolsa desde el auto que impactó y encontramos un arma. Tenemos que verificar si los cartuchos son del arma"