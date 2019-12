Dos personas resultaron heridas esta mañana cuando un vehículo chocó contra el guardarrail en una de las salidas de la Autopista 25 de Mayo, a la altura del barrio porteño de Constitución, y por el hecho uno de los cinco pasajeros fue detenido porque las cámaras de un canal de televisión captaron cuando arrojó un arma, informaron fuentes policiales.



El siniestro se produjo pasadas las 6.30, cuando un vehículo Fiesta Kinetic con cinco ocupantes (dos varones y tres mujeres) chocó contra la baranda que separa las salidas hacia Constitución y la que va hacia la avenida San Juan.

Your browser does not support the video element.

Por el choque se solicitó una ambulancia del SAME y se trasladó al acompañante y a una de las chicas al Hospital Argerich con politraumatismos leves.

Noticias relacionadas

"Se tomó conocimiento que el acompañante del rodado había tirado hacia el precipicio un arma de fuego y una pasajera había sacado de la parte trasera del rodado una bolsa negra (que también descartó)", informaron desde la policía.

Personal policial fue desplazado hacia la parte inferior de la autopista y allí constataron que el hombre arrojó "un arma tipo pistolón sin numeración visible y una bolsa con varias botellas de cerveza".

A raíz de eso, se requisó el interior del vehículo y se encontró munición, la cual correspondería al pistolón secuestrado.

"Está tomando intervención un móvil a raíz del accidente. Le avisan de que habían arrojado una bolsa. Desplazamos personal para verificar esto y en el mismo lugar desde ahí arriba se puede observar el pistolón y la bolsa. Aparentemente sí, sería un arma verdadera", afirmó un inspector de la Policía de la Ciudad en declaraciones al canal TN.



El automóvil era conducido por un joven de 31 años de iniciales A.T.R., quien reside en González Catán y trabaja como empleado de seguridad en el Hipódromo de Palermo. El hombre no era quien arrojó el arma al vacío, sino quien manejaba el vehículo.

Your browser does not support the video element.

También se informó que el dominio del auto registra una suma de $92.000 en multas por infracciones de tránsito.



Quién lanzó el arma al vacío tiene 28 años y sus iniciales son M.J.C. Vive en Avellaneda y hasta 2016 había trabajado en el Centro Educativo del club Independiente.

M.J.C. fue trasladado con politraumatismos leves al Hospital Argerich con custodia policial.

Las otras dos acompañantes son dos hermanas de nacionalidad paraguaya: M.B., de 33 años, y C.B., de 30. Una de ellas fue quien lanzó la bolsa negra con botellas de vidrio en su interior.

En el caso Interviene la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 15 a cargo del Dr. Tropea y Secretaría Única a cargo de la Dra. Yoma y se espera que se les pueda tomar declaración a los detenidos.