Los agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires detectaron 48 casos positivos de alcoholemia de un total de 1800 controles realizados en Nochebuena y esta madrugada, lo que representa un baja del 2,8 por ciento respecto al año pasado, informó la Secretaría de Transporte local. Matías, inspector de tránsito, charló con CANAL 26 para dar más detalles sobre estos controles en épocas festivas.



Se realizaron un total de 1800 controles de alcoholemia en la Ciudad de Buenos Aires, donde se sumaron 10 puestos de control adicionales a los que se realizan habitualmente durante el año, en la noche de ayer, 24 de diciembre, y la madrugada de hoy, esquema que se repetirá los días previos al año nuevo, informó hoy un comunicado de la Secretaría de Transporte de la Ciudad.

Your browser does not support the video element.

"Como resultado de los controles de alcoholemia se detectaron 48 positivos (2,7%) y de los 20 de estupefacientes, 5 fueron positivos (25%)", detalló hoy el documento oficial, donde se destacó que en comparación con los resultados de la misma noche del año anterior, "el porcentaje de los casos de alcoholemia positiva bajó debido a que se registraron 5,5% de conductores con alcohol en sangre".



"Algunos vehículos no tenían la documentación corresondiente. Vamos 1.800 controles, 48 positivos y 5 positivos de estupefacientes. Cuando da positivo en este caso va al depósito de tránsito, se le hace un acta contravencional donde interviene un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la persona tiene tres días para verlo y luego es el fiscal quien decide", comentó el inspector de tránsito.

Noticias relacionadas

"Hay dos dispositivos, uno que mide el alcohol en sangre que es la pipeta y el otro es un dispositivo que mide la saliva de la persona entre 10 y 20 minutos para determinar si consumió droga", explicó.

"La sanción la debe tomar el fiscal. Tiene que ver primero los antecedentes de la persona, pero puede ir desde una probation o una multa monetaria", agregó.

"El rango de edad de los que dieron positivos va desde los 18 a los 55 años. No es un tema de edad o generación, la gente suele comprender y no omite una queja. Lo que quieren saber es cómo es el trámite cuando debe realizar trámites con el fiscal", explicó.

Your browser does not support the video element.

"Cuándo iniciábamos, la gente no entendía que el trabajo que hacemos es para cuidarlos. Lo más importante es que no se arriesguen. Cuando uno se niega a realizarse el test, tuvimos dos casos, se les hace un acta de comprobación y el vehículo se remite", manifestó.

Según informó esa dependencia, los controles se realizan de manera dispersa y discontinua y se llevan a cabo los 365 días del año donde hasta noviembre de 2019 se realizaron 275.361 operativos de alcoholemia, de los cuales 4 mil (1,4%) resultaron positivos, con dosaje un promedio de 0.89 gramos por litros de alcohol.

La cartera de transporte local señaló, a su vez, que este año aumentaron en un 50% los controles realizados en el mismo período del año pasado -enero a noviembre 2018-, mientras se realizan 800 operativos diarios y se detectan cerca de 12 casos positivos por día.

El Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, al igual que la Legislación Nacional (Ley 24.449 y modificatorias) establece como límite máximo tolerado un 0.5 gramos por litro de alcohol en sangre para conductores de vehículos particulares y acompañantes, y 0.2 gr/l para motociclistas, mientras no se admite ningún porcentaje para conductores profesionales de taxis, colectivos, camiones y los automovilistas principiantes.

Las contravenciones realizadas por quienes conducen superando los límites permitidos de alcohol en sangre son sancionados con valores que van entre los 3.210 pesos y 21.400 pesos, mientras que, quien se niegue a someterse a dicho control, estupefacientes u otras sustancias similares, es sancionado con una infracción de 6.420 pesos con el agravante para los conductores de transporte público de 12.840.

El acompañante de un conductor de una moto que supere los límites permitidos de alcohol en sangre, será sancionado con multa de 2.140.

Además, una vez que el resultado de la prueba de alcoholemia da positivo y es certificado por la Fiscalía, al contraventor pueden ordenarle realizar un curso en la Secretaría de Transporte, de 2 jornadas de 4 horas cada una.