Las llamas arrasan la ciudad chilena, REUTERS

Un descontrolado incendio en la costera ciudad chilena de Valparaíso destruyó el martes decenas de casas en un populoso sector, mientras los bomberos desplegaban esfuerzos por controlarlo, informaron las autoridades.

Habitantes del sector que celebraban la Navidad debieron abandonar urgentemente sus viviendas, perdiendo la totalidad de sus pertenencias e incluso mascotas, relató un testigo de Reuters.

"La totalidad del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso con apoyos de unidades vecinas se encuentra desplegado en #SanRoque por incendio que al momento consume aproximadamente 50 casas", detallaron los bomberos al agregar que continuaban la evacuación de otros dos sectores.

Al menos 40 hectáreas eran afectadas por el siniestro, iniciado en una zona de forestal pero que se esparció a sectores poblados. Además amenazaba líneas de suministro eléctrico de la ciudad.

Aún el siniestro estaba sin control, apoyado en las altas temperaturas y fuertes vientos en todo sector en medio del verano austral.