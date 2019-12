ANUARIO POLÍTICA 2019

El año político fue uno de los más importantes de los últimos años, con las elecciones como protagonistas y el cambio de Gobierno a fin de año. Un repaso de los hechos más destacados del 2019.

1- Elecciones: candidatura de Cristina junto a Alberto y la unión Macri y Pichetto

El sábado 18 de mayo, la ex presidenta sorprendió con un video en sus redes anunciando que sería precandidata a vicepresidente de cara a las PASO que se celebrarían en agosto y con miras a las elecciones generales en octubre. Además de anunciar su candidatura, manifestó quién sería su compañero de fórmula: Alberto Fernández. Quien en ese momento se desempeñaba como senadora, anunciaba que el ex Jefe de Gabinete era el elegido para completa la fórmula que meses después llegaría al poder.

Uno de los enigmas que mantuvo en vilo a la política Argentina en la primera parte del año fue lo que harían Cristina Kirchner y quién sería el candidato a vice de Macri quien buscaba su reelección. El 11 de junio por la tarde, el ex presidente sorprendió con el anunció de que su candidato era el ex senador peronista, Miguel Ángel Pichetto.

Noticias relacionadas

Durante todo el año el país debió ir a las urnas para renovar cargos tanto legislativos como ejecutivos donde se destaca las elecciones de octubre donde se eligió nuevo presidente y gobernador en algunos de las provincias más importantes del país. Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo el domingo 27 de octubre, de acuerdo con lo establecido en la Constitución nacional y las leyes electorales.

En las elecciones generales Fernández triunfó en primera vuelta con el 48,24% de acuerdo con el escrutinio definitivo, seguido por Macri, que obtuvo un 40,28%.



2- Paso 2019: triunfo de Alberto, camino a octubre e históricos debates

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se realizaron el 11 de agosto. Con este sistema, los candidatos son elegidos dentro de cada alianza, en un mismo acto eleccionario obligatorio, en el que los ciudadanos pueden votar por cualquier precandidato de cualquier partido, pero solamente pueden emitir un voto.

Finalmente, de las diez fuerzas que se presentaron en las PASO, solamente seis superaron el 1,5% de votantes, quedando habilitadas para participar en las elecciones generales del 27 de octubre: Frente de Todos (Alberto Fernández – Cristina Kirchner), Juntos por el Cambio (Mauricio Macri – Miguel Ángel Pichetto), Consenso Federal 2030 (Roberto Lavagna – Juan Manuel Urtubey), Frente de Izquierda y de los Trabajadores (Nicolás del Caño – Romina del Plá) , Frente NOS (Juan José Gómez Centurión - Cynthia Hotton) y Unite por la Libertad y la Dignidad (José Luis Espert y Luis Rosales).

En plena campaña y a pocas semanas de los comicios generales de octubre, los candidatos a presidentes expusieron sus posturas y posibles políticas de Estado a ejecutar en caso de ser electos. El primer debate se realizó el 13 de octubre en la sede de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe donde se tocaron cuatro temas: relaciones internacionales, economía y finanzas, derechos humanos, género y diversidad y educación y salud.

Your browser does not support the video element.

El segundo debate tuvo lugar el 20 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires donde los temas a tatar fueron seguridad, empleo, producción e infraestructura, federalismo, calidad institucional y rol del Estado y desarrollo social, ambiente y vivienda.



3- Octubre de los Fernández: la vuelta del peronismo

Con el contundente triunfo de Alberto Fernández volvía el peronismo al poder tras cuatro años del gobierno de Macri. Además se dieron nuevos escenarios políticos a consecuencias de otros resultados electorales.

Axel Kicillof y Verónica Magario asumieron como gobernador en la Provincia el 11 de diciembre como gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires.

El flamante gobernador bonaerense afirmó durante su primer discurso en la Legislatura Provincial que buscará "recuperar los derechos perdidos, pero también transformar a fondo y en su estructura a la Provincia".

Your browser does not support the video element.

"Vengo a comprometerme a trabajar sin descanso y con honestidad para reconstruir la Provincia de Buenos Aires", sostuvo el mandatario provincial en la Legislatura provincial, desde donde llamó a la "unidad de los y las bonaerenses en la diversidad".

Dos días antes, volvió a jurar como Jefe de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta quien fue el único de Cambiemos en poder continuar en el cargo. En su discurso de unidad llamó a una relación pacífica al afirmar que si a Alberto Fernández le iba bien, también "le iría bien a todos los argentinos".

En el caso del poder legislativo, Sergio Massa fue elegido como Presidente de la Cámara de Diputados. Actualmente la cámara tiene una primera mayoría de Frente de Todos con 119 diputados mientras que Juntos por el Cambio cuenta con 116.



4- Despedida de Mauricio Macri, tras marchas "Sí, se puede" y grandes críticas

El presidente Mauricio Macri encabezó una marcha en Plaza de Mayo el 7 de diciembre bajo la consigna "Más juntos que nunca", en la que sus militantes lo despedieron a tres días de dejar el cargo.

Fue el último encuentro del jefe de Estado con sus militantes y simpatizantes antes de dejar el poder el martes 10 de diciembre y de encarar una nueva etapa política como opositor.

Your browser does not support the video element.

Días después, el presidente saliente, Mauricio Macri, bailó en una fiesta en una chacra de Manzanares en Pilar, bajo el título “Celebrar la vida”. Rodeado de su Gabinete, el mandatario no parecía muy preocupado por la crisis que deja en el país.

La misma actitud tuvo en noviembre de 2018, cuando se confirmó el hallazgo del ARA San Juan y decretó tres días de duelo nacional.

5- Asunción de Alberto Fernández y presentación de su Gabinete

El viernes 6 de diciembre, el entonces presidente electo, Alberto Fernández, presentó a los integrantes del Gabinete nacional y de los principales organismos del Estado, que luego tomaron juramento el 10 de diciembre.

"Somos un frente que se constituyó en la unidad tanto en la designación de cargos en el Congreso como en lo que será mi gobierno”, remarcó Fernández al presentar a su gabinete.

Your browser does not support the video element.

Así se conforma el gabinete: Santiago Cafiero (jefe de Gabiente), Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Producción), Miguel Ángel Pesce (Banco Central), Ginés González García (Salud), Agustín Rossi (Defensa), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Felipe Solá (Cancillería), María Eugenia Bielsa (Desarrollo Territorial), Eduardo "Wado" de Pedro (Interior), Marcela Losardo (Justicia), Nicolás Trotta (Educación), Tristán Bauer (Cultura), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología), G abriel Katopodis (Obras Públicas), Claudio Moroni (Trabajo), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujer), Mario Meoni (Transporte), Sabina Frederic (Seguridad), Juan Cabandié (Ambiente) y Luis Basterra (Agricultura), Gustavo Beliz (Asuntos Estratégicos), Vilma Ibarra (Legal y Técnica) y Julio Vitobello (secretaría general de la Presidencia).

Luego de celebradas las elecciones del 27 de octubre donde fue electo primer mandatario. Fernández asumió el 10 de diciembre al tomar jura en el Congreso y tras recibir los atributos del presidente saliente, Mauricio Macri. La asunción culminó con un masivo acto en Plaza de Mayo con la presentación de diferentes bandas y con Fernández y la nueva vicepresidenta, Cristina Kirchner, hablándole a los miles de manifestantes que se hicieron presentes.

6- Medidas de Alberto: de Sesiones Extraordinarias a Ley de Emergencia y Consejo contra el Hambre

A pocos días de asumir y como una de las primeras medidas a tomar, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso la convocatoria a sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre para tratar un proyecto de ley de "solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica".

La sesión finalmente se realizó el jueves 19 de diciembre y duró toda la noche, llegando a aprobarse en Diputados en la madrugada del viernes para luego pasar al Senado.

La ley constituye el arranque del Gobierno de Alberto Fernández, que logró pasar su primer desafío parlamentario: el proyecto se aprobó primero en la Cámara de Diputados tras 20 horas de debate y varios cambios, el Senado la recibió por la tarde y le dio sanción definitiva en la madrugada del sábado 21 de diciembre.

La ley declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delegan facultades al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas.

En esa delegación, la principal es la habilitación al Ejecutivo para llevar adelante las gestiones para "recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina".

Alberto Fernández, presentó un plan para combatir el hambre en el país y le reclamó a la dirigencia política olvidarse de "las diferencias" para pensar "en los que la están padeciendo".

"Esta propuesta no es de campaña, es una propuesta de la Argentina que podemos empezar a materializar hoy. Está claro que si llego a ser electo me voy a poner al frente de la campaña contra el hambre, pero si no fuera así, quiero que todos quedemos comprometidos a avanzar con esto", señaló el presidente en su primera presentación.

El Consejo será encabezado por Victoria Tolosa Paz, y tendrá cargo "el plan alimentario más ambicioso del Gobierno", que beneficiará a más de cuatro millones de personas, se informó oficialmente.

7- Larreta, firme en La Ciudad, asunción de Kicillof en La Provincia y el adiós de Vidal

Las elecciones de 2019 también significaron un cambio en el escenario político en lo que respecta a Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. Si bien Horacio Larreta consiguió ser reelecto con casi el 56% de los votos, se convirtió en la oposición luego de que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio, perdieran la presidencia y las elecciones en Provincia.

Axel Kicillof arrasó en el territorio bonaerense con el 52,4% de los votos, venciendo por amplía diferencia a Vidal que sacó el 38%. De esa forma el peronismo regresó al poder en la Provincia y Vidal debió despedirse en un clima de incertidumbre ya que su futuro en el espacio liderado por Macri no está del todo claro tras conocerse internas con el ex Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

8- Acuerdo de Pacto Social entre Gobierno de Alberto Fernández, empresarios y sindicatos

El presidente Alberto Fernández firmó el viernes 27 de diciembre en la Casa de Gobierno un pacto con empresarios, representantes gremiales y de movimientos sociales llamado "Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad", que busca "consensos de largo plazo, que vayan más allá de un período presidencial y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas".

El gobierno nacional y referentes de los sectores empresarios, sindicales y de los movimientos sociales suscribieron un documento en el que asumieron "el compromiso de trabajar juntos" para enfrentar la situación de emergencia por la que atraviesa la Argentina, y sobre esa base, "construir un conjunto de consensos para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible".

"La Nación atraviesa una situación de grave fragilidad económica y social. Necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentarla y superarla", señaló el documento "Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad", que fue firmado durante un encuentro que encabezó el presidente Alberto Fernández en el salón "Eva Perón" de la Casa de Gobierno.

El documento recibió el apoyo explícito de dos de las entidades que conforman la Mesa de Enlace -la Federación Agraria Argentina y de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro)-, ausentes en el encuentro de esta tarde en Casa Rosada.

9- Juicio por la obra pública: Cristina al banquillo de los acusados

El martes 21 de mayo comenzó el primer juicio oral y público que tiene a la ex presidenta Cristina de Kirchner en el centro de la escena. Se trata de la investigación por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz durante sus dos mandatos y que se espera que se extienda por cerca de dos años.

El juicio oral y público es el séptimo a un ex presidente en los últimos 11 años.

La vicepresidenta fue indagada el 2 de diciembre. La dirigente se quejó ante los magistrados por haber rechazado el pedido para transmitir en vivo la indagatoria.

"¿No les parece de trascendencia pública que la vicepresidenta electa este sentada acusada de integrar una asociación ilícita?", expresó. Además aseguró que la acusación en su contra "fue un plan ideado por el gobierno saliente" y parte "del lawfare".

10- Caso Nisman: a casi 5 años sin respuestas y con anuncios sobre revisión de peritaje

El 18 de enero de cumplieron 4 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien según los primeros peritajes fue asesinado, luego de realizar la denuncia sobre el Memorándum con Irán. En el último aniversario fue homenajeado en una sentida ceremonia en Israel.

La misma se desarrolló en el Bosque Ben Shemen, ubicado entre Tel Aviv y Jerusalén, con la presencia del presidente de la Knesset (Parlamento israelí), Yuli Edelstein; la madre de Nisman; el titular de la AMIA, Agustín Zbar, y el de la DAIA, Jorge Knoblovits; y unos 500 argentinos y latinoamericanos que viven en Israel y llegaron en micros al lugar del homenaje.

Sara Garfunkel, la madre del fallecido fiscal, destacó el homenaje que se realizó en Israel, del que participó como oradora, y dijo que le "hacía falta" un acto de ese tipo para ayudarla a "seguir viviendo".

Durante todo 2019 pocos fueron los avances de la causa, pero a fines de año con una nueva ministra de Seguridad al mando tras la llegada del gobierno de Alberto Fernández, se conoció que el peritaje sería revisado.

La ministra, Sabina Frederic, adelantó que será revisado el peritaje que realizó la Gendarmería en el marco del caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

En ese sentido, la funcionaria contó que desde el Ministerio de Seguridad se “revisará en colaboración con la Justicia” el peritaje que realizó Gendarmería en el caso Nisman, que determinó que al fiscal lo mataron dos personas, quienes primero lo golpearon y luego le dieron ketamina para controlarlo.

El anuncio sorprendió y llevó a pedir a la madre del fiscal, a través de la querella, que el ministerio de Seguridad no intervenga. Algo que no puede suceder ya que el ministerio no tiene facultades sobre el peritaje y que solo el fiscal y el juez de la causa pueden intervenir en el trabajo.

11- Caso D’Alessio: trama de extorsión y espionaje ilegal que investiga Ramos Padilla y salpica al fiscal Stornelli

La denuncia inicial por la extorsión del falso abogado Marcelo D’Alessio contra el empresario Pedro Etchebest en nombre del fiscal Carlos Stornelli para no involucrarlo en la causa de las fotocopias de los cuadernos generó un sinnúmero de repercusiones judiciales, políticas y hasta mediáticas.

El caso se inició luego de la denuncia del productor agrario Pedro Etchebest al falso abogado Marcelo D'Alessio y al fiscal Carlos Stornelli, por una presunta extorsión para no involucrarlo en la Causa de los cuadernos.

La presunta maniobra extorsiva se habría iniciado en diciembre de 2018 cuando Marcelo D’Alessio le habría afirmado falsamente al empresario Pedro Etchebest -a quien conocía de Enarsa- que un arrepentido de la Causa de los cuadernos, Juan Manuel Campillo, extitular de la Oncca (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) lo había señalado como recaudador allí. D’Alessio le habría asegurado a Etchebest que arreglaría el asunto con su amigo Stornelli pero para solucionar la cuestión “Carlos va a pedir una atención”. D’Alessio habría mencionado la cifra de medio millón de dólares.

El 13 de febrero de 2019 el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla y el de Lomas de Zamora Federico Villena que estaban investigando a D’Alessio por presunta extorsión y por lavado de dinero originado en el narcotráfico, respectivamente, ordenaron varios allanamientos que se realizaron en un departamento en Puerto Madero, en una casa en la provincia del Chaco y en el domicilio particular de D'Alessio, donde además de diez autos de lujo, dos motos de alta cilindrada, un yate y una colección de 50 relojes de alto valor, encontraron cuantioso material bélico, de inteligencia, sofisticado armamento, una placa de la DEA y remeras del FBI.

El 27 de marzo el fiscal Carlos Stornelli fue declarado en rebeldía por el juez Ramos Padilla luego de no haber concurrido sin justificación a cuatro citaciones a prestar declaración indagatoria, y le solicitó al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que arbitre los medios necesarios para "garantizar la comparecencia" del fiscal federal ante los tribunales de Dolores. Ramos Padilla le imputa a Stornelli haber sido parte de una "organización delictiva" que realizaba tareas de espionaje ilegal, algunas de las ellas relacionadas con investigaciones en curso donde entiende como fiscal.

D'Alessio declaró el 11 de diciembre por más de 16 horas y consiguió firmar un acuerdo para convertirse en arrepentido en la causa que tramita en Dolores, restando que se lleve adelante una audiencia con el juez Alejo Ramos Padilla para convalidarlo y que sea aceptado.

El fiscal Stornelli por su parte fue procesado a fines de noviembre y en los últimos días apeló en Dolores donde se lo responsalizó de delitios como asociación ilicita, violación a la ley de inteligencia, coerción e incumplimiento de los deberes de funcionario.

El juez lo embargó por 10 millones de pesos, le fijó reglas de conducta para no alejarse de su casa y pedir autorización para salir del país. Para Ramos Padilla, Stornelli “participó –realizó, consintió, promovió, reclamó, recibió y/o encubrió– de los planes ilícitos” cuya cara visible fue D’Alessio. La causa seguirá en 2020 con muchas más novedades.

12- Los presos K: quiénes fueron liberados y quiénes continúan detenidos tras triunfo de Frente de Todos

Durante el transcurso del 2019, hubo avances y liberaciones de los llamados presos kirchneristas.

Salieron de la cárcel De Vido, los ex funcionarios de Planificación Federal Roberto Baratta y Carlos Kirchner, el ex intendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna, los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Carlos Cortez y el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche. También recuperaron su libertad, ya que estaban en prisión domiciliaria, el sindicalista Omar “Caballo” Suárez, el empresario Gerardo Ferreyra, el abogado Miguel Ángel Plo, su yerno Federico Zupicich, el ex funcionario de Yaciretá Oscar Thomas. Todos ellos, excepto De Vido, estuvieron presos sin condena.

El viernes 13 de diciembre, De Vido y Baratta se fueron a sus casas, con una tobillera electrónica. Aunque al ex ministro de Planificación le tocó por ahora cumplir arresto domiciliario, su defensa confía en que podrá revertir esa decisión y conseguir en el caso Río Turbio también su excarcelación.

Entre los ex funcionarios arrestados en Ezeiza se encuentran Boudou, Jaime, Schiavi y D´Elía. Los cuatro tienen condenas. El ex vicepresidente, a cinco años y 10 meses de prisión por la causa Ciccone. Por la tragedia de Once, el tribunal oral que llevó adelante el juicio condenó a Jaime a seis años y Schiavi, a ocho años, pero Casación modificó los años: a Jaime le subió a siete años y a Schiavi le bajó a cinco años y medio. D´Elía, en tanto, que había estado arrestado tres mese por la causa del Memorándum, volvió a prisión por la toma de la Comisaría 24. Un tribunal oral le impuso cuatro años y Casación se lo modificó a tres años y nueve meses. A a diferencia del resto no está bajo la órbita del IRIC.

El quinto de los ex funcionarios que quedó tras las rejas es Edgardo Paolucci, quien jefe de la Aduana de Buenos Aires. A él lo condenaron a ocho años de prisión por la mafia de los contenedores, una sentencia que todavía no fue revisada por Casación.

El dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez, el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín pasan las fiestas en la cárcel por la compra de un campo en Uruguay y por la intervención de consultoras en lavado de dinero. Los tres estuvieron con prisión preventiva en el juicio por lavado de dinero por la ruta del dinero K pero fueron liberados porque llevaban más de tres años y medio de prisión preventiva sin condena. El juicio oral continúa, próximo a que comiencen el año entrante los alegatos y se acerque el momento de las definiciones.

Otro de los arrestados en la cárcel de Ezeiza es José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou. Siguen arrestados además Martín Báez, hijo de Lázaro Báez que fue arrestado en febrero pasado durante el juicio oral por presuntas maniobras para mover dinero; y seis ex directivos de TBA que fueron condenados por la causa de la tragedia de Once: Sergio Cirigliano, Jorge De los Reyes, Jorge Álvarez, Carlos Pont Verges, Víctor Astrella y Sergio Tempone. En ese expediente también está detenido el maquinista Marcos Córdoba.

En la lista de los detenidos por corrupción aparece Claudio “Mono” Minicelli, el cuñado de De Vido, que fue preso por la mafia de los contenedores después de estar un tiempo prófugo.

Milagro Sala fue arrestada en Jujuy en enero de 2016, las detenciones de ex funcionarios comenzaron en abril de 2016, pocos meses después de la llegada de Macri a la presidencia. Los jueces federales de Comodoro Py aplicaron el criterio de las relaciones residuales que dejaron en el poder para detener a ex funcionarios, lo que era una rareza ya que hasta entonces el criterio era que los imputados en causas de corrupción transitaban el proceso en libertad. Llegó a haber 74 personas detenidas, entre ex funcionarios y empresarios, en causas de corrupción.

13- Cristina: de la presentación de su libro "Sinceramente" a la preocupación por salud de Florencia

La actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, realizó durante la mayor parte del año una presentación en todo el país de su libro "Sinceramente". A medida que avanzaba la campaña política la ex presidenta recorría provincias y lugares destacados.

Las charlas se planificaban en virtud de la ciudad que visitaba, en las que contaba anécdotas de viajes anteriores y hechos históricos sobre la provincia en cuestión.

En el medio de la agitada agenda política, Cristina Fernández realizó reiterados viajes a Cuba ya que a mediados de marzo su hija Florencia Kirchner comenzó un tratamiento médico.

Florencia Kirchner fue diagnosticada de un trastorno de estrés postraumático y un linfedema ligero de miembros inferiores. Los médicos le recomendaron que no viaje a la Argentina porque su cuadro podría agravarse.

La ex senadora pasará año nuevo allí, siendo el octavo viaje para visitar a su hija. Los anteriores fueron del 14 de marzo al 22 de marzo; del 20 de abril al 30 de abril; del 2 de junio al 10 de junio; del 11 de setiembre al 19 de setiembre; del 28 de setiembre al 7 de octubre, y del 1 de noviembre hasta el 18 de noviembre.

14- "NO" a la Ley de Minería 7722 en Mendoza que permitía uso de cianuro

La Legislatura de Mendoza derogó la nueva ley de minería, que se había aprobado el 20 de diciembre pero que desde que fue reglamentada por el gobernador Rodolfo Suárez fue blanco de duras críticas y masivas protestas frente a la gobernación.

El debate para dejar sin efecto la norma que habilitaba el uso de sustancias químicas, como el cianuro y el ácido sulfúrico, comenzó cerca de las 10 de la mañana donde finalmente se aprobó en el Senado y luego en la Cámara de Diputados.

Tanto el Senado -34 votos a favor y 2 en contra- como la Cámara de Diputados votaron para que se restablezca la nueva norma (7.722) y de este modo queda sin efecto la habilitación para utilizar sustancias químicas -cianuro, entre otras- para la explotación minera.

15- Intervención de la AFI y el plan para reestructurar todo el sistema de inteligencia

El presidente Alberto Fernández comunicó en su discurso de asunción la internvención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y redireccionará los fondos reservados de los espías para "financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre".

En su discurso de asunción, el flamante mandatario anticipó que decretará la "intervención" del organismo espía y que enviará una iniciativa al Congreso para la "reestructuración de todo el sistema de inteligencia".

"Lo reitero con la firmeza y la convicción profunda de que nunca más al Estado secreto y nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza. Nunca más a los sótanos de la confianza. Y nunca mas es nunca más", enfatizó.

Finalmente el Gobierno confirmó el sábado 21 de diciembre la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “por el plazo de 180 días” y la designación al frente de este organismo de la fiscal Cristina Caamaño, quien deberá presentar una propuesta ante el Ejecutivo Nacional para reformar el sistema actual de espionaje. Las medidas se hicieron efectivas a partir del Decreto 52/2019 publicado en el Boletín Oficial.

Entre otras cosas, el texto estableció que “todas las modificaciones dispuestas por la Interventora en ejercicio de las atribuciones” tendrán “carácter público”, excepto aquellas “que por razones estrictamente funcionales requieran" de ciertos "niveles de seguridad de la información”.

Ordenó a Caamaño “preparar y elevar a consideración del Poder Ejecutivo una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia Nacional, que garantice la producción de información de calidad y oportuna para la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación, limitando el accionar de cada uno de sus componentes a las funciones constitucionales y legales respectivas y reduciendo la actividad confidencial al mínimo necesario funcional”.