Una violenta agresión con una especie de "machete" quedó registrada en las cámaras de seguridad de un local que funciona como lavadero, ubicado en avenida Almafuerte y Marangunich de la capital entrerriana de Paraná. IMÁGENES SENSIBLES.



En las tremendas imágenes se puede ver a un sujeto que se acerca a otro que está de espaldas y lo agrede con el "arma blanca", tras lo cual, la víctima se retira del lugar, mientras que el violento sujeto, roba una billetera que el hombre lesionado tenía sobre una mesa.

El violento delincuente se dio a la fuga y fue aprehendio. Mientras se escaba, el ladrón descartó la billetera que se había robado, agregan los portales de noticias de Paraná.



Se supo que el sujeto es mayor de edad y no tiene antecedentes por delitos graves. Además, según trascendió sería un vecino de la zona donde se produjo el hecho.



En tanto, el joven de 22 años de edad fue examinado en el hospital San Martín, resultando con lesiones leves, ya que según trascendió, el detenido había friccionado la parte del "lomo" del arma blanca, sobre el cuello de la víctima.