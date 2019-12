Mensaje de Navidad de Kevin Spacey

El actor Kevin Spacey publicó un video de Navidad inspirado en la popular serie "House of Cards", en el que aparece frente a una chimenea y habla nuevamente de “estar bajo ataque”.

Rápidamente la grabación se hizo viral en las redes sociales y tuvo unas 5 millones de reproducciones.

El video está titulado con las siglas KTWK, que representan la frase "Kill Them with Kindness" ("Mátalos con bondad").

En el mensaje, el actor vuelve a utilizar la voz de su personaje en la serie de Netflix, Frank Underwood, mientras le habla a la cámara. "Realmente no pensaron que me iba a perder la oportunidad de desearles una feliz Navidad, ¨verdad?", pregunta mirando a la cámara.

Los fanáticos de la serie comenzaron a hacer especulaciones con un posible regreso de House of Cards, la serie éxito de Netflix.