Paula Chaves con sus hijos Olivia y Baltazar.



Paula Chaves confirmó que está nuevamente embarazada y junto a Pedro Alfonso, su pareja, sumarán el quinto integrante a la familia.

La conductora reveló: “Esta banda se agranda... Llenos de amor y más juntitos que nunca!!!”, escribió Paula, acompañando sus palabras por la foto de ella abrazada a sus hijos Olivia y Baltazar. “Es un día muy especial... Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas a Pedro Alfonso. Son mi vida!”.

Paula decidió darse de baja de "Atrapados en el museo", obra que ella misma a protagonizar con su pareja, pero debido a la llegada de este nuevo hijo decidió bajarse antes de comenzar la temporada. La nueva producción de DABOPE, estará desde este 25 de diciembre en el Teatro del Lago.

“Necesito estar más tiempo en mi casa con mis hijos”, había explicado sobre su decisión de no formar parte del espectáculo. Tras su renuncia en el mes de noviembre, el periodista Ángel de Brito aseguraba que Paula estaba embarazada de su tercer hijo. Sin embargo, la conductora se justificaba: "No es así, el día que pueda confirmarlo, lo confirmaré. Espero que sea el año que viene con mucho amor. Pero aún no puedo confirmar nada”.