Entrevista a Lionel Messi, La Liga

Lionel Messi aseguró que ser "el máximo goleador" de la Liga de España "es especial" por lo que "significa" ese certamen y dijo que actualmente sale "menos mentalizado" en convertir y más concentrado en el juego.

"Ser el máximo goleador de La Liga con lo que significa La Liga española es especial. Creo que es uno de los récords más lindos que tengo", manifestó Messi, quien culminó como líder de la tabla de goleadores con 13 tantos.

El jugador del conjunto español marcó un gol frente al Alavés y dejó en el segundo puesto a Karim Benzema, quien se quedó con 12 tantos en la mencionada tabla de clasificación.

En diálogo con la cuenta oficial de La Liga de España con motivo de cumplirse el 90º aniversario de la competición, Messi indicó además: "Cada vez que salgo a la cancha salgo menos mentalizado en hacer el gol y más mentalizado en el juego".

Al hablar de su eficacia, le futbolista recordó: "Antes tenía muchas ocasiones de gol y no convertía, pero un día me destapé, entró y a partir de ahí empezaron a entrar todas".

En cuanto al descanso y la vida con sus hijos, la Pulga cerró: “Tenemos un ritmo muy marcado, depende de los chicos. Terminamos de entrenar, llego a casa para comer rápido y salir a buscarlos al colegio. Dependemos mucho de ellos, se me cortó la siesta".

Lionel Messi, dueño de la mayor parte de los récords que existen en la Liga de España, comenzó a escribir la historia oficialmente hace 15 años. Uno de los puntos de inflexión en la carrera del argentino tuvo un presagio del camerunés Samuel Eto’o, su compañero durante cinco temporadas: “Me acuerdo muchas veces que Eto’o me decía “el día que empieces a hacer goles vas a ver”. Porque tenía muchas ocasiones y por ahí no convertía. Hasta que un día me destapé, entró y empezaron a entrar todas”.

Así confesó entre risas la Pulga en una nota que realizó con el canal oficial de la competencia en el 90° aniversario de la Liga de España.