1- Incendio en el Amazonas: llamas en el Pulmón del Planeta

Durante agosto y septiembre, los focos se multiplicaron en distintas regiones y los ojos estaban puestos en Brasil. Dramáticas escenas conmovieron al mundo y los rescatistas, bomberos y trabajadores sociales se convirtieron en héroes por su incesante tarea. El presidente Jair Bolsonaro recibió críticas mundiales por la deforestación durante la cumbre del G20.

2- Histórico impeachment contra Donald Trump en Estados Unidos

La Cámara de Representantes inició el proceso de juicio político contra el mandatario estadounidense por abuso de poder y obstrucción de la tarea del Congreso. El origen fue la conversación revelada con el mandatario ucraniano, Vlodomir Zelenski, a quien habría presionado para que investigue los negocios que Hunter Biden tiene en Ucrania. La decisión final estará en el Senado, con mayoría republicana, por lo que se estima que Donald Trump continuará en su cargo y buscará la reelección.

3- Incendio en la catedral de Notre Dame

En abril se vivió otro hecho dramático que conmocionó al mundo: las llamas invadieron la catedral de París durante la restauración tras un cortocircuito. Se destruyó el techo y se derrumbó una de las históricas torres, que datan del año 1200.

Por primera vez en 200 años, no hubo misa en la noche de Navidad y la Ciudad de la Luz no fue la misma de años anteriores.

4 – Chile, marcado por la furia en las calles en medio de la crisis político y social

El país trasandino vivió momentos de mucha tensión en las calles luego del anuncio del presidente Sebastián Piñera sobre aumentos en el transporte. Desde entonces, se produjeron denuncias sobre abuso de represión de los carabineros, toque de queda y manifestaciones que dejaron un saldo de 26 muertos, miles de detenidos y heridos.

Finalmente, el mandatario anunció un proceso para modificar la Constitución Nacional que rige Chile desde la salida de la dictadura militar.

5- Sangre en Bolivia: renuncia Evo Morales

Las elecciones en Bolivia terminaron con investigaciones de fraude y el presidente boliviano decidió renunciar tras presiones de las Fuerzas Armadas. Tras exiliarse en México, llegó como refugiado a la Argentina. En su lugar, asumió Jeanine Añez y se espera que se realizan las nuevas elecciones.

Todo el proceso marcó un antes y un después en la historia del país vecino: marchas en las calles, violencia, muertos y detenidos. Uno de los hechos más sangrientos a nivel mundial del 2019.

6- Éxodo venezolano: más de cinco millones dejaron su tierra por la crisis

Más de cinco millones de venezolanos abandonaron su tierra para buscar oportunidades en otros lugares en el marco de la crisis política y social en el país liderado por Nicolás Maduro. Algunos países comenzaron a poner requisitos para la entrada de ciudadanos venezolanos.

7- Lula Libre pero la investigación sigue

El ex presidente de Brasil fue liberado tras haber estado más de 500 días en prisión. El Tribunal Superior de Justicia le concedió la libertad ya que no contaba con sentencia firme. Está condenado a ocho y doce años de prisión en causas ligadas al Lava Jato y permanecerá en libertad hasta que se ratifiquen las penas.

Por otro lado, Lula afronta otros nueve procesos abiertos en la Justicia, todos relacionados con casos de corrupción.

8- Greta Thumberg, la defensora del clima

La joven sueca de 17 años impulsó en todo el mundo la iniciativa “Viernes por el Futuro”, en una protesta contra el cambio climático. Con el recordado cruce con Trump en cumbre internacional, la Greta terminó consolidándose como “personalidad del año” para la Revista Time.

9 – Las calles de Francia volvieron a arder por la reforma previsional

La reforma previsional impulsada por el presidente Macron generó una ola de paros en el transporte público que ponen en jaque a la capital francesa. Once muertos, cientos heridos y miles de detenidos es el saldo de la continuidad de protestas iniciadas por los Chalecos Amarillos en el 2018.

10 - Condena a Joaquín “Chapo” Guzmán

El narcotraficamente fue condenado por un tribunal de Nueva York a cadena perpetua por liderar el cartel de Sinaloa. Además, sufrió un embargo de US$12.700 millones, suma estimada de sus beneficios como líder de esa organización narco entre 1989 y 2014. El Chapo fue el hombre más buscado por el FBI, amasó una multimillonaria fortuna a costas del delito y el narcotráfico y admitió haber asesinado entre 2000 y 3000 personas.

11- España, sin Gobierno

Dos elecciones generales, ambas ganadas por el Partido Socialista, pero sin Gobierno por lograr acuerdos de mayoría. Sánchez, con un gobierno interino, buscó el respaldo de partidos más pequeños, pero las negociaciones con la otra gran fuerza de izquierda, Unidas Podemos, se desmoronaron y todo indica que habrá nuevos comicios. En medio de esa incertidumbre política, el gobierno de Pedro Sánchez decidió exhumar el cuerpo del Valle de los Caídos donde fue sepultado hace 44 años. Fueron trasladados al mismo cementerio en que descansan los restos de su esposa. Sánchez aseguró que España “saldó una deuda con su historia”.

12- Hong Kong, crisis y multitudinarias marchas

A mitad de año, Hong Kong inició una crisis que generó multitudinarias marchas en las calles en reclamo a la mayor presencia de Pekín en las decisiones gubernamentales y las reformas democráticas. El conocido “movimiento de los paraguas”, por la protección de manifestantes contra los gases lacrimógenos, quedó reflejado en todas las portadas del mundo.

13 - Boris Johnson, nuevo premier británico e impulso del Brexit

El líder del Partido Conservador fue elegido tras la salida de Theresa May y le dio lugar a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Su poder también alcanzó a la Reina Isabel, quien le dio autorización para cerrar el Parlamento por casi un mes. En diciembre se fijó la fecha de salida, que será el 31 de enero de 2020.

14- Tregua a la Guerra Comercial

En un año marcado por los cruces y aranceles, Estados Unidos y China comienzan a sellar un acuerdo. Dos de las principales potencias del mundo liman asperezas en un cruce que afectó mucho las bolsas del mundo y los mercados económicos.

15 - Escándalo en Facebook: multa multimillonaria por fallas de seguridad

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos multó a Facebook por unos 5000 millones de dólares en el marco de una investigación sobre el manejo de los datos de los usuarios de la compañía de redes sociales. Fue en base a denuncias de que Facebook compartió indebidamente información perteneciente a unos 87 millones de usuarios con la extinta consultora política Cambridge Analytica.