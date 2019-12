Anuario Policiales 2019

Un repaso por los acontecimientos más importantes de este 2019 en materia policial: femicidios, condenas por abuso sexual y muertes rodeadas de misterio.

1- Persecución fatal en San Miguel del Monte: 4 muertes y un misterio

A mediados de mayo, cuatro jóvenes murieron en un confuso accidente. El Fiat 147 en el que viajaban se estrelló contra un camión con acoplado estacionado sobre la Ruta 3 luego de ser perseguido por un patrullero. El auto se partió en dos pedazos desparramados a lo largo de unos 80 metros, y sólo sobrevivió una joven.



Policías aseguraron que las víctimas intentaban evitar un control, allegados a los afectados manifestaron que los cuatro menores eran perseguidos por efectivos que dispararon contra ellos de forma injustificada.

2- Natacha Jaitt, una muerte sorpresiva y mucho misterio e interrogantes

La modelo y conductora fue hallada muerta a fines de febrero en un complejo para eventos de la localidad de Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre.

Según trascendió, dos personas que estaban en el lugar realizaron un llamado al 911 y manifestaron que en el lugar había una persona que se había desvanecido, lo que alertó a las autoridades sobre la situación.

Hasta el complejo para eventos Xanadú, de Isla Verde 644, llegó una ambulancia del Servicio de Emergencia de Tigre y la médica Evangelina Serrano constató que Jaitt estaba muerta.

Desde aquel 23 de febrero se avanzó con la investigación, pero las pericias no arrojaron indicios certeros de que haya sido asesinada. Sí se comprobó que la modelo consumió droga, pero no hallaron veneno en la misma que haya producido el fatal desenlace.

Se trata de un caso en el que ya revisaron más de 20.000 imágenes y 400 videos. También buscaron algún dato que los acerque a la verdad en unas 300 conversaciones realizadas por WhatsApp.

Revisaron cada paso de Jaitt en el salón de Luján, donde tenía pautado un encuentro con el dueño para realizar una serie de presentaciones, y tampoco las imágenes aportaron nada, ni siquiera el ingreso al local de algún personaje que haya podido interceder al momento de su muerte. Por eso el misterio de cómo murió Natacha. Y por eso la causa no tiene a ningún acusado, y menos imputado.

Quién deberá declarar ante la Justicia es Raúl Velaztiqui Duarte, quien es el representante de famosos que llevó a Jaitt hasta el salón de fiestas. Incluso es quien aparece junto a la modelo en fotos minutos antes de su muerte.

3- Vuelco de "El Pepo": mueren dos acompañantes, versiones sobre el hecho

En vísperas del día del amigo, el popular cantante sufrió un accidente cuando la camioneta que conducía volcó, por lo que debió ser hospitalizado, en tanto que murieron dos de los ocupantes del vehículo en el que se trasladaba.

Según trascendió, el accidente se registró cuando la camioneta que conducía el artista se trasladaba por la Ruta Provincial 63, a la altura del kilómetro 8,5, en sentido hacia la costa atlántica.

En la camioneta, una Honda CR-V, iban al menos cuatro personas: el cantante, otros dos hombres y una mujer.

Al igual que "El Pepo", también fue derivada a ese centro de salud la mujer que viajaba en la camioneta.

4- Femicidios: nuevos casos y el pedido de "Ni una Menos" que otra vez se tiñe de sangre

2019 fue un año marcado por asesinatos de mujeres y casos de violencia de género. A continuación algunos de los casos que más conmovieron a la opinión pública este año:

-Návila Garay: La adolescente de 15 años fue brutalmente golpeada. Según los resultados de la autopsia, sufrió un paro cardiorrespiratorio traumático, producto de una hemorragia cerebral masiva, a raíz de múltiples fracturas con hundimiento de cráneo.

La fiscal a cargo de la causa, Daniela Bertoletti, afirmó en su momento que el sospechoso, Néstor Garay (56), declaró que la adolescente "lo extorsionaba" y le advirtió que "lo iba a denunciar por abuso sexual".

Además, sostuvo que "la pudo haber llevado engañada o por la fuerza a una casaquinta" donde la mató de al menos 17 mazazos y la enterró.

En un galpón hallaron "sangre y manchas en las paredes", contó Bertoletti y confirmó que se detectaron numerosas comunicaciones entre ella y el imputado.

-Cielo López: Su cuerpo mutilado fue hallado el 15 de septiembre en la ribera del río Limay, a 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Neuquén.

La autopsia parcial realizada sobre esos restos estableció que presentaba dos traumatismos de cráneo y dos fracturas: "Estamos conmovidos ante un hecho brutal que tenemos que investigar y esclarecer para darle una respuesta a la sociedad y, particularmente, a la familia", dijo en conferencia de prensa el fiscal general José Gerez tras el hallazgo del cuerpo.

El principal acusado del hecho, Alfredo Escobar fue acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y femicidio. De ser hallado culpable, podría recibir una condena a prisión perpetua.

-Ariana Palacios: La joven de 30 años cuyo padre confesó haberla asesinado y sepultado en el jardín de su casa de la localidad bonaerense de Villa Tesei, partido de Hurlingham, murió de tres puñaladas en el cuello, según estableció la autopsia.

Los médicos forenses de la Policía Científica de Morón realizaron la autopsia y le informaron al fiscal Walter Leguisamo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Morón, que la víctima presentaba tres heridas punzocortantes en el sector izquierdo del cuello, donde además el asesino dejó clavada el arma homicida, una cuchilla de 20 centímetros de hoja.

De acuerdo a las resultados preliminares, la causa de muerte fue esa puñalada que le cortó la arteria carótida y afectó también la laringe, mientras que las otras dos cuchilladas no fueron profundas.

El crimen de Ariana se esclareció cuando su cadáver fue hallado sepultado junto a una medianera, en el pasillo del patio de su casa, ubicada en la calle Felix Frías 3577 de Villa Tesei, partido de Hurlingham, en el oeste del conurbano bonaerense.

Su padre y único detenido en la causa, Willy Palacios (62), de nacionalidad boliviana y quien trabaja en una funeraria porteña, le había confesado el día anterior a otro de sus hijos que él la había asesinado.

-Laura Sirera: La ex candidata a concejal por el Frente de Todos fue asesinada por su esposo, quien le disparó un tiro en la nuca y luego intentó suicidarse cortándose el cuello en la vivienda que compartían en el barrio La Terraza, a la altura del kilómetro 52 de la Ruta 8, en la localidad bonaerense de Pilar.

La mujer, de 34 años, era abogada y su cuerpo fue hallado dentro de la casa en la cual la pareja vivía con sus dos hijos, de 6 y 8 años, ubicada en la calle Los Claveles al 1000.



Fuentes de la investigación informaron que Sirera recibió un tiro en la nuca de parte de su esposo, Matías Bernal, quien, tras cometer el homicidio, intentó quitarse la vida cortándose el cuello.

En su cuenta de Facebook se presentaba a los votantes con un breve texto. "Soy María Laura Sirera, tengo 34 años, nací y viví siempre en Pilar. Estoy casada con Matías y tengo dos hijos".

En 2007 trabajó como becada en el Departamento de juventud de la Municipalidad del Pilar y más tarde en el área de Relaciones con la Comunidad junto a las Instituciones Barriales.

5 - Violación en manada en Córdoba: una víctima de 18 años y 10 detenidos

Diez jóvenes bonaerenses, entre ellos dos futbolistas de las inferiores de Huracán, fueron detenidos en la ciudad de Villa Carlos Paz acusados de violar en "manada" a una joven de 18 años.

Los jóvenes fueron imputados por el delito de "abuso sexual con acceso carnal". En el allanamiento realizado en la vivienda en la que se habría producido el hecho se secuestraron "preservativos que habían sido usados" y otros elementos de interés para la causa, como ser botellas de bebidas alcohólicas y teléfonos celulares.

6- Ricardo Russo, pediatra del Garrahan condenado por pornografía

El pediatra y ex jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan fue condenado a la pena de diez años de prisión e inhabilitación profesional perpetua por el delito de producción, tenencia y distribución de pornografía infantil.

La pena fue dictada por el juez Gonzalo Rúa del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, quien además revocó la prisión domiciliaria de la que gozaba el médico de 57 años y resolvió que cumpla su condena en una unidad carcelaria.

El juez indicó que durante el debate se pudo determinar que el material secuestrado de las computadoras del ahora condenado "eran de alto contenido de abuso sexual y explotación de menores".

7- Caso Próvolo, abuso infantil y condena: 45 años para Corbacho y 42 para Corradi

Los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi fueron condenados en noviembre a 45 y 42 años de prisión, respectivamente, en el histórico juicio por el abuso sexual de menores en el ámbito del Instituto Próvolo.

En tanto, el jardinero Armando Gómez recibió una pena de 18 años de cárcel por delitos similares, también consumados en el ámbito del instituto religioso para niños hipoacúsicos.

Corbacho, de 59 años; Corradi, de 83, y Gómez, de 57, llegaron al juicio como acusados de abusos de menores sordomudos e hipoacúsicos en centros educativos de La Plata y Mendoza gestionados por el Instituto Próvolo. El juicio se desarrolló desde el 5 de agosto pasado en la Sala 6 del Fuero Penal Colegiado.

8- Olivares y Yadón, doble crimen en Congreso y mucho misterio

El crimen de Olivares (61) y Yadón (58) ocurrió el 9 de mayo, cuando salieron a hacer su caminata matutina habitual por la Plaza del Congreso, y a las 6.50, al pasar por segunda vez delante de un automóvil Volkswagen Vento estacionado, les efectuaron varios balazos.



Yadón cayó muerto de tres disparos en el lugar, mientras que Olivares recibió un tiro que lo dejó herido de gravedad y falleció a los tres días.

El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad que fueron clave para identificar a Fernández -dueño del auto-, y Navarro Cádiz como los autores del hecho.

La pistola marca Bersa Thunder calibre .40 con mira láser usada en el hecho fue secuestrada en la casa de Navarro Cádiz.

Si bien al inicio se especuló con un crimen vinculado con algún tipo de venganza personal, el juez Iturralde y la fiscal Andrades no encontraron un móvil claro, ni ninguna relación entre las víctimas y los imputados.

9- Eugenio Veppo: atropella y mata a agente de tránsito para evadir un control de alcoholemia

La Sala V de la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento con prisión preventiva al periodista Eugenio Veppo por atropellar y matar a una agente de tránsito y ocasionar graves heridas a otro cuando circulaba a gran velocidad por el barrio porteño de Palermo.

Veppo circulaba a 130 kilómetros por hora por la avenida Figueroa Alcorta a la altura de Tagle en el momento del accidente, según lo determinó una pericia realizada por los investigadores.

10- Brenda Barattini, condenada a 13 años de prisión por amputar los genitales a su ex amante



La arquitecta, enjuiciada por amputarle el pene a su amante en la ciudad de Córdoba, fue condenada a 13 años de prisión en un juicio por jurados. Por unanimidad, el jurado popular la encontró responsable de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de su amante. El monto de la pena fue impuesto por el tribunal técnico integrado por Ítalo Vitozzi, Mónica Traballini y Mario Centeno.

11- Brutal ataque a turistas frente al Hotel Faena: muere un padre inglés y su hijo queda herido

Dos turistas fueron gravemente heridos por delincuentes frente a la entrada del Hotel Faena, en Puerto Madero. Los motochorros llegaron al lugar en una moto y escaparon a toda velocidad tras el ataque. En el hecho Matthew Gibbard, de 50 años, y su hijo Stefan Zone, de 28, fueron baleados. Gibbard murió en el Hospital Argerich, mientras que su hijo sobrevivió.

12- Operativos contra el narcotráfico: detención de Saucedo, el jefe narco más buscado en Argentina

Uno de los aciertos más destacados de Patricia Bullrich durante la gestión de Mauricio Macri, fue la persecución al narcotráfico y sobre todo la detención de Luis "Gordo" Saucedo sobre quien pesaba una Circular Roja de Interpol.

Se pudo comprobar que la organización le proveía estupefacientes a la banda "Los Monos" que operaba en Rosario.

En noviembre, también se llevó a cabo un operativo en Misiones de los más importantes del año, donde se decomisaron 9 toneladas de marihuana prensada que iban a ingresar al país provenientes de Paraguay.

El procedimiento fue realizado por personal del Escuadrón 11 de Gendarmería Nacional (GNA) a raíz de una investigación en la que se estableció que el cargamento iba a ser traído en un camión especialmente acondicionado para el traslado.

A fines de ese mismo mes y en el marco de una quema de drogas incautadas, el vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli, remarcó que "es el final de un año donde pasamos de 451 kilos incautados en 2018 a 10.800 kilos de marihuana, y eso se ha logrado gracias al trabajo de la Policía de la Ciudad en conjunto con la ministra Bullrich y Ritondo".

Desde fines de 2015, el plan "Argentina sin narcotráfico", tuvo resultados visibles. De acuerdo con datos oficiales actualizados a septiembre de 2019, se realizaron en total 97.490 operativos, que tuvieron como resultado 102.233 personas detenidas y la incautación de 799.868 kilos de marihuana, 32.704 kilos de cocaína y 625.099 unidades de drogas sintéticas.

13- Daniel Casermeiro, el crimen del ginecólogo que mantuvo en vilo al país

Tras varios días de intensa búsqueda, hallaron el cuerpo del ginecólgo Daniel Casermeiro que había desaparecido en San Francisco, ciudad ubicada en Córdoba.

La confirmación la dio a conocer el fiscal a cargo de la causa, Bernardo Alberione. Los restos estaban parcialmente quemados. El cuerpo fue hallado al costado de la vieja ruta a Luxardo, en cercanías a la balanza que había sido allanada, y trasladado a la morgue, para realizarle la correspondiente autopsia.

Los restos fueron encontrados en el departamento de San Justo, muy cerca del límite con Santa Fe. El fiscal había señalado que analizaban "muchas pruebas" por la desaparición del médico, pero la pista más importante fue el móvil económico.

Los familiares del ginecólogo aumentaron de 100 mil a un millón de pesos la la recompensa para quien aporte "información certera" sobre su paradero.

El jueves 19 de diciembre, minutos antes de las 10:00, Casermeiro se retiró de su consultorio en el Sanatorio Argentino de la ciudad dejando pacientes en espera y se dirigió a un banco de la zona para realizar un trámite y no se volvió a saber de él hasta que la policía encontró su cuerpo con un disparo en la nuca y parcialmente quemado.

14- Caso Lucas Carrasco: tras condena al periodista por abuso, apareció muerto en Entre Ríos

El periodista, quien en septiembre había sido condenado a nueve años de prisión por "abuso sexual con acceso carnal" pero se encontraba en libertad porque no contaba con sentencia firme, fue encontrado muerto en su domicilio de la ciudad de Paraná, capital de Entre Ríos. Al cuerpo lo hallaron en el pasillo de entrada a la vivienda ubicada en la calle Colón al 400 en la capital provincial.

15- Jonathan Fabbro, condenado por abuso sexual de su ahijada

El ex futbolista Jonathan Fabbro fue condenado por la justicia a 14 años de prisión por abusar sexualmente de una sobrina, menor de edad.

El ex jugador de Boca, River y el seleccionado de Paraguay, entre otros equipos, no estuvo presente en la audiencia en la que se dictó la sentencia y permaneció en una celda de la alcaldía de tribunales.

Fabbro, pareja de la modelo paraguaya Larissa Riquelme, fue sentenciado por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por estar a cargo de la guarda de la damnificada" que ahora tiene 13 años, y que en el momento en el que ocurrieron los abusos tenía entre 6 y 10.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 integrado por los jueces Luis Márquez, Darío Medina y la jueza Claudia Moscat.

La querella había pedido 24 años de prisión para Fabbro, aunque el fallo causó satisfacción a la familia de la menor, mientras que la fiscalía había reclamado 12 y la defensa su absolución.