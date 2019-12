Un micro volcó hoy sobre la Ruta 2, a la altura de la localidad bonaerense de Vivoratá, y al menos quince personas sufrieron heridas de diversa gravedad, entre ellas dos menores que fueron trasladados a un hospital de Mar del Plata.



El accidente se produjo en el kilómetro 374 de la mencionada autovía mano Mar del Plata donde, por causas que se tratan de establecer, un ómnibus de la empresa Rutatlántica, volcó y quedó sobre la banquina.

Como consecuencia del impacto, al menos quince personas quedaron atrapadas dentro del vehículo y debieron ser rescatadas por los bomberos que trabajaron en el lugar, tras lo cual fueron asistidas por el personal médico.



Según los primeros datos, entre los heridos hay dos menores de edad que debieron ser trasladados al Hospital Materno Infantil de la ciudad y la zona donde se produjo el accidente está cortada por precaución.



En tanto, se informó que cuando ocurrió el vuelco, había un clima de lluvia y neblina que complicaba la circulación y momentos antes se había despistado un camión metros más adelante.