La Fiscalía especializada en Delitos Informáticos N° 12, a cargo de Daniela Dupuy, logró la detención, en el barrio porteño de Villa Crespo, de un profesor de Taekwondo WTF y ex entrenador de la selección argentina, Daniel Filippa, que produjo material de explotación y abuso sexual infantil, para luego distribuirlo a través de grupos de WhatsApp y la aplicación de citas GrindR.



La investigación se realizó a raíz de una denuncia realizada en la web del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires en septiembre de 2019.

A partir de esa denuncia se tomó conocimiento de que un profesor de Taekwondo produjo material de explotación y abuso sexual infantil y rápidamente se inició la investigación por infracción al artículo 128 del Código Penal.

Como resultado, se logró reunir evidencias que dieron cuenta que el imputado "abusaba sexualmente de sus alumnos menores de edad, tanto en los viajes que realizaba en su casa rodante cuando iban a competir, como en los diferentes hoteles donde se alojaba con los niños, como así también en su gimnasio y local de indumentaria deportiva ubicado en el barrio de Villa Crespo", según indicó un comunicado de la Fiscalía.

"Ya con la evidencia recabada, en la mañana del 26 de diciembre se realizaron los allanamientos solicitados por la fiscal Dupuy a dos domicilios particulares del imputado, su local de ropa deportiva y su gimnasio, todos ubicados en esta Ciudad, y se procedió a su detención", agregó.

La Jueza María Araceli Martínez, interinamente a cargo del Juzgado Nº 27, hizo lugar a lo solicitado por la Fiscalía y los procedimientos se llevaron a cabo conjuntamente por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal y personal de la Policía de la Ciudad, secuestrándose computadoras, teléfonos y otros elementos de interés para la investigación.

Con anterioridad existía una investigación sobre el imputado desde el año 2011 en la UFI de Morón, Provincia de Buenos Aires, por abuso y corrupción de menores sin haberse a la fecha adoptado decisión alguna.

La fiscal Dupuy, fue la que llevó también adelante la investigación que concluyó con la detención y condena de un pediatra del Hospital Garrahan, por la tenencia y distribución de pornografía infantil.