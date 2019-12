Jimena Barón dejó todas sus redes sociales.

Jimena Barón siempre compartió en sus redes sociales gran parte de la vida cotidiana con su hijo. El 25 de diciembre publicó en Instagram un video bailando en ropa interior, acompañada por su hijo Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo. Pero, rapidamente recibió muchísimas críticas y decidió cerrar sus cuentas de Twitter e Instagram.

Debajo del video, la actriz comentó: “Con este video que mejor representa a esta family, les deseamos hermosas fiestas... No se peleen, si se pelearon pidan perdón o perdonen. No juzguen, que cuando uno abre el coco y da chances inesperadas, suceden cosas mágicas. Disfruten, hagan papelones. El pedacito lleno del vaso, por más pequeño que sea, agradézcanlo un montón. Agradezcan la salud, que vale todo el oro del mundo. Háganle un huequito al amor los que ya no creen, miren que existe! y anda por ahí a la vuelta”, escribió en su publicación.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

La cantante se expresó sin tapujos en sus palabras: “Manden a la mierda a toda la gente chota que no los valora y se encarga de hacerlos sentir mal. ¡Hay mucha gente en el mundo, anímense a mandar a cagar y conocer gente nueva! ¡Disfrútense! A ustedes mismos antes que a nadie. Ámense, cómprense un regalito y skabiense rico pensando todo lo bueno que vendrá”.

En Twitter, el productor Enmascarado escribió: “Jimena Barón cerró su cuenta de Twitter. Hablé con ella y lo hizo para ‘escaparse de la violencia de las redes por un tiempo’. Una lástima que critiquen por criticar”.