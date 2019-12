Cats es la comedia musical del exitoso Andrew Lloyd Webber.

Famosos como Jennifer Hudson, Taylor Swift o James Corden forman parte del reparto de esta adaptación del musical. Descubre toda la actualidad en el mundo del cine. "Cats" es la película basada en el musical de Broadway se estrena el Jueves 9 de Enero de 2020.



En 2020 se estrenará en cines la nueva adaptación del musical de Broadway de Andrew Lloyd Webber, "Cats". Esta esperada película está protagonizada por famosos como Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Taylor Swift, James Corden, Rebel Wilson, Judi Dench o Jason Derulo.

La trama gira en torno a una tribu de gatos, los Jellicles, durante la noche del año en que toman su más trascendente elección: la de decidir cuál de ellos renacerá en una nueva existencia. La película ha sido producida por Universal Pictures Internacional.

Mirá el adelanto de la película.

