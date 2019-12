Axel Kicillof, NA

Tras pasar a un cuarto intermedio y ante la falta de acuerdo entre los espacios políticos, se cayó hoy la sesión por la Ley Impositiva impulsada por el gobernador Axel Kicillof, y no hay fecha para continuar con el tratamiento.

El jueves, la administración provincial tampoco había logrado avanzar con la iniciativa para aumentar 54% promedio los gravámenes en la provincia.

Este viernes, el oficialismo criticó el proceder de la oposición, al sostener que no tuvo "voluntad de discutir". "No entendimos por qué nunca quisieron sentarse a discutir con nosotros", cuestionó el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, quien se quejó de haberse enterado "por los medios de que no iban a bajar a dar quórum".

Al ser consultado respecto de cuándo se podría volver a intentar debatir el proyecto, fustigó: "Está todo muy complicado. Vi que los diputados y senadores de Juntos por el Cambio se estaban yendo de vacaciones".

En diálogo con el canal TN, enfatizó: "Estamos abiertos a ser constructivos", mientras aclaró que el oficialismo estaba "dispuesto a discutir punto por punto".

En tanto, insistió en que el proyecto busca "mantener" el nivel de ingresos de la provincia y no aumentarlos. "Las características del proyecto buscan aplicar actualizaciones por la inflación generada durante el anterior Gobierno. Necesitamos ingresos para hacer frente a las emergencias", argumentó, y afirmó que la intención es bajar impuestos "a los más pobres".