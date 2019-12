Roberto Costa, Canal 26

El jefe de senadores por Cambiemos de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Costa, habló en Canal 26 luego de que cayera la sesión que iba a tratar la suba de impuestos en la Provincia.

"Dimos por terminada esta parte de las conversaciones porque hubo un punto en que las partes no logramos ponernos de acuerdo", expresó.

"Creímos que tenía puntos buenos pero otros complicaban la capacidad de pago de un sector de la sociedad que se iba a encontrar con un impuesto por encima de la inflación", aseveró.

En ese marco, dijo que "los impuestos no son solidarios, son obligaciones" y que "la realidad tiene que ver con que siempre tienen que pagar más lo que más pueden pero tiene que haber un límite".

Sobre ese punto, amplió: " Vidal planteó que hagamos lo posible para darle instrumentos al gobernador pero que no votemos nada que sobrepase el limite de la inflación.

"El criterio lo compartimos porque escalonar el impuesto está bien pero sobrepasar el límite de inflación es exagerado", sentenció.

No obstante, agregó que "esperamos que rápidamente nos inviten a conversar y allí estaremos".