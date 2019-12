Julieta Prandi tuvo un agitado año tras separarse y tener varios cruces con su ex esposo Claudio Contardi, la actriz tuvo un gran debut en la obra “Atrapados en el museo“, mientras que también conoció a un nuevo amor ya que la modelo de 38 años estaría en pareja con Guido Sardelli, guitarrista de Airbag.

La modelo y actriz se encuentra en Carlos Paz protagonizando "Atrapados en el Museo" con Fredy Villarreal, Macarena Rinaldi, Bicho Gómez, Florencia Torrente, Mica Vicicont, Rodrigo Noya y Pedro Alfonso. Fue en el día del estreno que habló de su estado sentimental.

"Hubo mucha gente en el estreno. Se nota que la gente la pasó bien y que se divirtió. Yo ya pasé el momento de nervios, de ansiedad. Estoy muy contenta con este debut en el teatro y con gran grupo humano", mencionó.

"Yo blanqueé que somos muy amigos, que estamos muy bien y nos llevamos muy bien. Es muy reciente. Nos hacemos muy bien y eso es lo que tiene que suceder", afirmó sobre su reciente romance con el cantante.

GENTILEZA INTRUSOS.

En cuanto a la posibilidad de que el músico la visite en Córdoba, Julieta comentó: “Él está en Buenos Aires con sus cosas. No sé si va a venir a Carlos Paz a visitarme. Yo lo invité y cuando él quiera, si puede. Es que tiene un montón de compromisos, recitales, grabar un disco, un montón de cosas. Si es que llega acá, veremos en qué momento nos veremos”.