Un avión con nueve pasajeros a bordo debió aterrizar de emergencia sobre un campo, a pocos kilómetros de la ciudad balnearia de Mar del Plata.

La aeronave matrícula LV-FQD tenía previsto llegar a la estancia "La Venancia", ubicada en las afueras de Otamendi, pero un desperfecto lo obligó a un aterrizaje forzoso imposibilitó la llegada, según publicó el diario La Capital de Mar del Plata.

Según se publica en el tradicional matutino marplatense, ninguno de las nueve personas que viajaban en el avión sufrieron lesiones.

La falla se habría producida en los motores de la aeronave y al detectarla el piloto tomó la decisión de aterrizar sobre un campo de maíz.