Mar del Plata tiene reservado el 75% de sus 66.000 plazas hoteleras para la semana del Año Nuevo, informó la Asociación Empresaria Hotelera y gastronómica (AEHG) de esta ciudad bonaerense, donde además hay optimismo respecto de enero, el principal mes de la temporada veraniega.

Y este escenario comenzó a verse reflejado en el inicio del último fin de semana del año donde miles de turistas se dirigen hacia la costa atlántica.

El destino más elegido y también desde donde más visitantes llegan, es Buenos Aires. Asimismo ingresan colectivos completos desde Córdoba y parten varios con refuerzos hacia Salta, Mendoza y Tucumán.

Más de 2.400 autos pasaban esta mañana por el peaje de Samborombón, camino hacia la costa atlántica, generando demoras sobre la Ruta 2 según informó AUBASA (Autopistas de Buenos Aires Sociedad Anónima).

En este momento, las mayores demoras se presentan llegando a Dolores, donde por un auto detenido y una intensa lluvia, el promedio de velocidad de los automóviles es de 25 kilómetros por hora.

Ya desde la autopista Buenos Aires-La Plata se puede observar un tránsito intenso y la Ruta 2 recién se libera luego de Dolores, camino hacia Mar del Plata.