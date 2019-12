Billie Eilish

Billie Eilish reveló que sufre de Síndrome de Tourette, una condición que provoca que una persona haga sonidos y movimientos involuntarios.

Además, Billie Eilish dio una explicación respecto a sus razones para no haber hablado al respecto anteriormente.

Luego de recibir críticas malintenciodas, la cantante pop contó su realidad y terminó convirtiéndose en una inspiración para cientos de personas que padecen el mismo síndrome y sufrían mucho a diario.

La liberación de Eilish terminó siendo lo mismo para muchos fanáticos que también lo padecían, que encontraron una “conexión” con su ídola y comenzaron a mejorar sus vidas y las de su entorno.

