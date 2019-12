Anuario Información General 2019

Un repaso por los acontecimientos más importantes de este 2019 en materia de salud, medio ambiente, tragedias viales y fenómenos naturales.

1- Tragedia en Ruta 2: dolor por la muerte de dos menores que iban de viaje de egresados

El 28 de noviembre, un micro que transportaba chicos que iban hacia Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, volcó en la Ruta 2, altura Lezama.

Por el hecho, dos menores murieron y el chofer del micro quedó detenido por el delito de "homicidio culposo".

En tanto, varios de los pasajeros resultaron heridos de gravedad, entre ellos cinco menores y una docente que tuvieron que ser trasladados a hospitales cercanos para ser atendidos.

Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió alrededor de las 6:30 en el kilómetro 141 de la Autovía, cuando el ómnibus que se dirigía a San Clemente del Tuyú con más de medio centenar de pasajeros volcó.

El micro, que procedía de la localidad bonaerense de Benavídez, trasladaba a 43 niños y a 10 personas mayores, entre ellos dos coordinadores de una empresa de turismo y los dos chóferes.

El contingente había partido de la escuela primaria 41 de esa localidad del partido de Tigre, en el norte del Conurbano y la tragedia conmocionó a todo el país.

2- El lado oscuro: el 16 de junio, un histórico apagón afectó todo el país

Un gigantesco e histórico apagón se produjo en todo el país el 16 de junio, a excepción de Tierra del Fuego, como consecuencia de un "colapso del Sistema Argentino de Interconexión", que afectó también a Uruguay y parte de Brasil.

El corte de suministro eléctrico se reportó a las 7:07 y recién dos horas después se restableció en algunas provincias. La total normalización llevó varios días.

Más tarde llegarían sanciones para las empresas implicadas y un resarcimiento económico para quienes se vieron afectados.

3- Anmat: quitan del mercado lote de Manaos, aceites y leches

Casi cerrando el año, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) retiró de forma preventiva tres lotes de gaseosa Manaos sabor cola del mercado.

La medida fue tomada debido a que el producto presentaba “características organolépticas alteradas”: sabor químico (a plástico o solvente), y su consumo asoció a la aparición de síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos y diarrea).

La Unidad de Coordinación de Alimentos (UCAL) del Ministerio de Agroindustrias de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Alimentos de esta Administración, realizaron una auditoría en la planta elaboradora y continúan la investigación dirigida a identificar el origen de estos eventos.

A lo largo de 2019, la entidad prohibió la comercialización y distribución además de varios artículos como leches y aceites entre los que se destacaron los siguientes:

En octubre, se prohibió la comercialización en todo el territorio nacional de un aceite de oliva, marca "El Sanjuanino".

Un mes después, prohibió también la comercialización de un aceite de coco importado "por no cumplir la normativa alimentaria vigente".

A través de la disposición 9256/2019, publicada en el Boletín Oficial, la ANMAT decidió sacar de circulación un aceite importado desde Indonesia: "Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto Aceite de Coco, 100% Natural, Sabor Neutro, H.

A principios de mayo, y conforme detalló la publicación en el Boletín Oficial, se prohibió la comercialización de "Leche dentro de polvo entera’ marca Milk cream, soluble, fortificada con vitaminas A y D, elaborado por RNE: 01001406, RNPA: 01001555″.

4- Eclipse solar 2019: la Luna cubrió al Sol y dejó a oscuras parte del país

El 2 de julio, se pudo apreciar en Argentina el tan anunciado eclipse solar, uno de los mayores espectáculos generados por un fenómeno astronómico. La alineación exacta de la Tierra, el Sol y la Luna se produjo a las 17.42 y se hizo de noche en pleno día.

La alineación exacta de tres cuerpos fue la función espacial de lujo que tuvo a gran parte de nuestro país como espectador preferencial.

El eclipse solar 2019 fue una realidad para unas 20 millones de personas. Los eclipses totales de Sol tienen lugar una vez cada 18 meses en alguna parte del mundo. Este año le tocó al territorio argentino.

"Debido a que el diámetro aparente de la Luna es igual al diámetro aparente del Sol -el Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero está 400 veces más lejos- el disco lunar cubre a la estrella por completo", explicó en ese momento la investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Tecnología en Detección y Astropartículas (ITEDA) Beatriz García.

"El último eclipse total que se vio en Argentina fue el 13 de noviembre de 2010, en el Calafate, pero por un tiempo muy breve, también en el momento de la puesta del Sol", agregó.

5- Incendio en Jujuy: mueren 8 personas por explosión en una planta de alcohol en la provincia

El voraz incendio se registró el pasado 20 de noviembre. Inicialmente eran 5 los muertos, pero con el pasar de las horas, las víctimas fatales llegaron a 8.

Tras el siniestro, familiares de los obreros que el día del incendio trabajaban en el complejo industrial se acercaron al lugar, pero no pudieron reconocer a los cuerpos, por lo que hubo que esperar los resultados de ADN para conocer la identidad de los mismos.

El hecho se registró alrededor de las 15:30 cuando hubo una explosión en la planta de alcohol, la destilería, lo que generó que enseguida se produjeran otras dos explosiones. En el lugar trabajó Policía de Jujuy, Bomberos y personal de Incendios Forestales.

Un trabajador que estaba en la zona en la que se produjo el siniestro detalló que todo comenzó "en la destilería de alcohol que está enfrente" de donde él se desempeña.

"Estaba trabajando cuando arrancó todo. Hubo un derrame en la puerta del depósito que nos impidió salir y por eso lo hicimos por la ventana. Éramos dos personas porque el resto, gracias a Dios, se encontraban en otro lugar trabajando. Fueron tres explosiones seguidas. Hay que tener en cuenta que estamos en plena zafra y hay mucho alcohol, como unos seis millones de litros", precisó el empleado.

6- Salud: los medicamentos ya valen un 8% menos en todo el país, en un año de aumentos de remedios y prepagas

El Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) informó el 24 de diciembre que se está cumpliendo en todo el país el acuerdo firmado con el gobierno nacional para la baja del 8% en el precio de los medicamentos. Desde la entidad resaltaron que “de los 19.000 medicamentos disponibles, ya más de dos tercios bajaron su precio”.

“Han bajado su precio los medicamentos para enfermedades crónicas: diabetes, hipertensión, control del colesterol, oftalmología; y también para los medicamentos recetados en general: analgésicos, ansiolíticos, antibióticos, entre otros”, indicaron.

La rebaja se aplica para la venta al público, a pacientes particulares, y también para obras sociales y prepagas. En tanto, se compensará a las farmacias por un monto aproximado de 285 millones de pesos por haber comprado los medicamentos a un precio más alto y tener que venderlos a un precio menor.

Por último, el comunicado aclara que los 10 medicamentos de venta bajo receta más usados en Argentina, tomados como parámetro y que están entre los considerados esenciales, habían aumentado un 111% promedio durante 2019”.

7- Alcohol y velocidad: el cóctel fatal que terminó en accidente con cuatro jóvenes muertos en Quilmes

El domingo tres de noviembre, cuatro jóvenes murieron al chocar el vehículo en el que viajaban contra una palmera y quedar incrustado en el árbol en la localidad bonaerense de Don Bosco, partido de Quilmes.

El trágico hecho se produjo alrededor de las 6.45 de la mañana en la zona de Avenida San Martín, entre Los Andes y Fierro, a metros de la estación Don Bosco de la línea Roca y fue protagonizado por un automóvil Renault Clío negro que llevaba seis ocupantes.

Según trascendió en ese entonces, el conductor del vehículo habría querido esquivar una alcantarilla que no tenía tapa, pero el auto rozó el cordón del boulevard, perdió el control y terminó incrustado en un árbol que bordea la estación ferroviaria.

8- Brote de Sarampión: el problema de salud a nivel mundial que creció en nuestro país

El Sarampión es una enfermedad que afecta a varios países y este 2019 se convirtió en un verdadero problema de salud en nuestro país ya que un brote afectó a 88 personas hasta el momento.

Los casos se incrementaron y son 88 personas las que fueron diagnosticadas con la enfermedad, de las cuales 86 fueron detectadas en el país y las otras dos en España.

Según datos publicados en el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, de los 86 casos detectados en el país, siete son importados o relacionados a la importación y 79 no cuentan con antecedentes de viaje o vínculo hasta el momento con casos importados.

En tanto, se detalló que de los 79 casos que iniciaron exantema entre las semanas 35 y 50, 16 corresponden a residentes en la Ciudad de Buenos Aires y 63 a la provincia de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires se presentaron casos en las localidades de Almirante Brown (1), Berazategui (1), Hurlingham (2), Ituzaingó (6), Lanús (1), La Matanza (12), Lomas de Zamora (3), Merlo (14), Moreno (16), Morón (1), Quilmes (1), Tigre (1), Tres de Febrero (1), San Martín (1) y Vicente López (2).

Además, en el reporte oficial se informó que el mayor número de casos confirmados de sarampión corresponden a menores de 1 año, seguido de los grupos de 1 a 4 años, y el siguiente grupo más afectado son los adultos de entre 20 y 40 años.

Desde la eliminación de la circulación endémica del sarampión en el país en el año 2000, los principales brotes ocurrieron en el 2010 (17 casos), en 2018 hubo cuatro agrupados en tres brotes y este año ya suman 88.

9- Invasión de ratas en la cordillera patagónica: alerta en Río Negro y Neuquén

Las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi decidieron en noviembre pasado cerrar los accesos a lagos y senderos turísticos de la zona debido a la invasión de ratas que se registraba en Villa La Angostura y la cordillera patagónica, principalmente al suroeste de la provincia de Neuquén, en un fenómeno que se repite "cada 50 o 60 años".

Entre las especies de roedores detectadas figuraba el ratón colilargo, transmisor del hantavirus por lo que las alarmas se encendieron en la zona a principios de octubre cuando aparecieron cientos de roedores ahogados en los lagos Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi.

Además, temporalmente, se bloqueó el paso asenderos, Última Esperanza, Cascada Ñivinco, Correntoso, Espejo, Totoral, Aguada del Burro, Rincón, Panguinal, Lagunas desde 7 lagos, y el camino viejo desde Correntoso a cruce 7 Lagos.

También se recordó a los visitantes las medidas de prevención para realizar salidas al aire libre, como el camping, actividades acuáticas, la pesca y el senderismo. Entre ellas acampar en áreas habilitadas, mantener las carpas cerradas, evitar acostarse en bolsas de dormir a la intemperie, resguardar la comida en recipientes cerrados, y no llevarse a la boca tallos, hojas y frutos silvestres.

10- Naturaleza enfurecida: más de 6 mil personas evacuadas en seis provincias del litoral y del norte argentino por las inundaciones

El Gobierno nacional declaró a fines de enero la emergencia hídrica en las zonas afectadas por las inundaciones, que abarcaron seis provincias del litoral y del norte y obligaron a la evacuación de más de 6.200 personas.

Las provincias más afectadas por los fuertes temporales y los desbordes de ríos y arroyos fueron Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe, mientras que también en Santiago del Estero y Tucumán hubo personas evacuadas.

En la provincia de Corrientes, las principales partes afectadas por las tormentas y las abundantes precipitaciones fueron las localidades de Santa Lucía, San Roque, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Yapeyú, Mercedes y Chavarría.

En total fueron evacuadas más de 2.800 personas, y efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional destinaron helicópteros para asistir a hombres y mujeres que quedaron aislados.

En tanto, en la provincia de Chaco más de 900 personas fueron evacuadas en las ciudades de Resistencia, Puerto Tirol, Barranqueras, Puerto Vilelas y Colonia Benítez.

En Santa Fe, las lluvias azotaron los departamentos del norte (Vera, 9 de julio y Gral. Obligado) y también afectaron las localidades de Calchaquí, San Cristóbal, El Rabón, Campo Hardy, Florencia y Reconquista.

En Entre Ríos, hubo 1.022 evacuados y 1.255 auto evacuados. Las zonas más afectadas fueron Concepción del Uruguay, Colón y Concordia, donde se concentradon los trabajos de asistencia a la población.

En la provincia de Santiago del Estero, las abundantes precipitaciones golpearon a los departamentos de General Taboada y Mitre y a Villa Unión, mientras tanto, en Tucumán, otra de las provincias afectadas, 22 personas se evacuaron en el barrio El Cejas y las lluvias provocaron destrozos en las localidades Los Ralos (Finca Mayo), Garmendia (El Cejas), Lapachitos, San Agustín y San José.

11- Ecología mundial: fin al uso de las bombillas de plástico y conciencia ambiental

2019 fue un año de gran conciencia ambiental, donde no sólo la sociedad exigió el cuidado del medio ambiente más que nunca, sino que distintas empresas de diversos países apoyaron la causa.

En ese marco, a fines de noviembre quedó prohibida la entrega, el uso y la distribución de sorbetes plásticos de un solo uso en el ámbito porteño, por resolución del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad de Buenos Aires.

La medida que ya se implementa en varios países se implementó a través de la Agencia de Protección Ambiental (Apra), que estimó que solo en los patios de comidas de los shoppings porteños se consumían dos millones de sorbetes al mes, el equivalente a 1,7 toneladas de plástico.

Y agregó: "Creemos que debemos limitar el uso de plásticos de un solo uso, que muchas veces no es necesario y los podemos reemplazar con nuevas costumbres, más sustentables", expresó en ese entonces el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Eduardo Macchiavelli.

La nueva reglamentación abarca a hoteles, shoppings, galerías y centros comerciales a cielo abierto, locales que posean una concurrencia de más de 300 personas por evento y establecimientos de cadenas comerciales. Además, también alcanza a los negocios donde se sirvan o expendan bebidas o productos alimenticios.

12- Whatsapp incluyó el emoji del mate, entre novedades de emojis y funcionamiento del chat líder

Finalmente y después de mucho tiempo, este 2019 terminó la espera y llegó el tan ansiado emoji del mate.

En el mes de septiembre ya había llegado a Android 10, por lo que sólo los celulares con esa actualización podían usarlo pero más tarde se activo para el resto de los dispositivos.

La iniciativa para crearlo comenzó a ser promocionada en 2017 por un equipo de comunicadores argentinos, acompañado de tres empresas yerbateras, que libró una dura batalla hasta que logró que el mismo sea aprobado en Estados Unidos por Unicode, la entidad encargada de regir los emoticones.

El equipo presentó la propuesta a mediados de 2018 en el Emojicom, celebrado en Nueva York, ante unas 200 personas, entre las que se incluían lingüistas, neurocientíficos, programadores, artistas, diseñadores y fanáticos de los emojis.

Finalmente, el mate, como bebida símbolo de la región, tuvo su lugar en el mundo de los emoticones, que se convirtió en los últimos años en un soporte de comunicación para millones de personas.

13- Anuncian cambios en los pasaportes para menores y extranjeros y oficializan el DNI digital para celulares

A fines de octubre, el Gobierno oficializó el lanzamiento de la versión para smartphones del Documento Nacional de Identidad (DNI), que cuenta con la misma validez legal que su equivalente físico y cuya tramitación tiene carácter opcional.

A través del decreto 744/2019, publicado en el Boletín Oficial, autorizó a la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) a emitir, en forma adicional al formato tarjeta, una credencial virtual, que consta en la réplica exacta de los datos de identificación del DNI.

Pocos días después, anunciaron también cambios en los pasaportes para menores de edad y extranjeros. A partir de los anuncios, los pasaportes de los menores de edad en la Argentina tienen ahora una validez de cinco años, en tanto que para los mayores se mantiene el vencimiento a los 10 años, y los de personas refugiadas tienen una vigencia mayor, mientras que los extranjeros deberán nacionalizarse para obtener este tipo de documento.

La modificación hecha a través de un decreto "se realizó teniendo en cuenta recomendaciones internacionales para poder tener un registro oportuno de los cambios fisonómicos de los menores que ayudará a fortalecer los controles de frontera".

14- Glaciar Perito Moreno: rompimiento en tiempo récord ante pocos testigos

El glaciar Perito Moreno, ubicado a 80 km de El Calafate, rompió el sábado 28 de diciembre a las 20:15 frente a pocos testigos debido a que Parques Nacionales cierra el lugar a las 20 horas y culminó así el proceso que se había iniciado el pasado 20 de noviembre cuando "se cerró" el ingreso al canal de los témpanos por la acumulación de hielo y piedras.

Sólo un grupo de turistas orientales pudo observar el momento a distancia, cuando se disponían a regresar, mientras la guía turística produjo el único video del fenómeno natural.

"Es una época inusual porque siempre se da hacia el final del verano, en febrero o marzo" comentaron conocedores del lugar; sin perder de vista que "las dos últimas veces rompió cada dos años cuando antes lo hacía cada cuatro o más".

En marzo de 2018, en la última ruptura que se produjo de noche y sin testigos, cayó el techo del túnel formado por la presión del brazo sur del lago Argentino y ese fenómeno comenzó a repetirse hace cinco semanas hasta el desmoronamiento que liberó el canal de los témpanos y lleva hielo y rocas hacia el mencionado lago y luego al río Santa Cruz.

15- Cayó un rayo en pleno partido: un muerto y varios heridos con quemaduras

El 25 de noviembre pasado, un partido de la liga Rural terminó en tragedia cuando un rayo cayó mientras se jugaba la final entre Deportivo Pirovano y Agrario de Urdampilleta.

Por la fuerte descarga eléctrica murió una persona de 37 años, bombero voluntario, que estaba observando el encuentro.

La descarga eléctrica produjo varios heridos por quemaduras, algunas de ellas de consideración. También hubo otras personas afectadas por la conmoción a causa el fuerte estruendo que se hizo sentir en el lugar. El hecho fue caratulado como “muerte por accidente”.