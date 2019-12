Captura del video donde la anciana sufrió el terrible ataque.

Una mujer de 79 años fue violentamente atacada por un "bicichorro" en la puerta de su edificio en el barrio porteño de Almagro.

El tremendo suceso se registró en horas de la mañana de este viernes en las calles Independencia y José Mármol en Almagro. La abuela salió temprano de su casa y se dirigió a un banco situado en avenida La Plata para cobrar el bono de 5 mil pesos para jubilados que fue oficializado por el Gobierno este viernes.

Tras hacer la fila para obtener el beneficio, regresó a su hogar sin advertir que un joven vestido como cartero la siguió a bordo de su bicicleta. Al abrir la puerta de su edificio, el ladrón la detuvo y le pidió si le podía entregar unos documentos para el encargado del inmueble.

En ese momento, la anciana le creyó y, en un descuido, el ladrón le sacó la bolsa con el monto de los 5 mil pesos y la tiró contra el piso del inmueble.

María, de 79 años, cayó pesadamente y se golpeó la cabeza, con una herida cortante. Su nieta, María de los Ángeles, la llevó hasta el Hospital Durand. “Fue terrible, cuando íbamos para el hospital ella estaba pálida y vomitaba, al ver eso pensamos que podía ser muy grave”.

Afortunadamente, la mujer, que tenía una operación de cadera, no sufrió heridas de gravedad. Sin embargo, su nieta María de los Ángeles, dialogó con la prensa y explicó su abuela está muy atemorizada: "Se levanta para comer e ir al baño y se vuelve a acostar. Tiene mucho miedo".

María de los Ángeles, aclaró: "Quisimos hacerlo público porque no queremos que estas cosas sigan pasando. Cuando mi abuela se sienta mejor vamos a hacer la denuncia".

Por lo pronto, la policía ya trabaja con las imágenes del hombre que se pudieron observar con claridad en el video.