Hace poco se conoció que Boca Juniors inició sondeos informales por el promisorio juvenil uruguayo Facundo Pellistri, la última gran aparición de Peñarol al que comparan con Nahitan Nández, aunque con características más ofensivas que el actual jugador del Cagliari, de Italia.

El flamante vicepresidente segundo de Boca se refirió al posible refuerzo de su club.

Ahora quien habló sobre los rumores fue Juan Román Riquelme quién no lo desmintió: "Ya veremos. Nos nombran a millones de jugadores. Es joven, habilidoso. Aunque no jugó tanto, se nota que es bastante sinvergüenza para jugar a la pelota y eso es muy importante. Ya no hay muchos como él, que se animen a ser tan sinvergüenzas en una cancha. Eso hay que valorarlo. Y mucho".

En ese sentido, Pallistri, de 18 años recién cumplidos, se desempeña como mediocampista o extremo y con un puñado de partidos en la primera de Peñarol se destacó enseguida, al punto de que el ex delantero de Boca, Lucas Viatri, su compañero en el "Manya", se lo recomendó expresamente a Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y responsable del área fútbol en Boca.

Facundo Pellistri, jugador uruguayo de Peñarol

En Boca desean repetir con Pellistri lo que sucedió con Nández, quien se incorporó al club proveniente de Peñarol y se ganó el cariño de los hinchas rápidamente, sustentado en su entrega y grandes actuaciones.

Boca no anunció aún en forma oficial a su nuevo DT, que será Miguel Angel Russo, ya que Riquelme no se pronunció públicamente si será o no el sucesor de Gustavo Alfaro.