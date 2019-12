Facundo Darío Jorge Rodríguez, futbolista de las inferiores de club Berazategui, fue asesinado de un balazo por motochorros tras resistirse a un asalto en cercanías de la estación de trenes Villa España, en la localidad bonaerense de Plátanos.

El joven se dirigía a la estación junto a un amigo de 24 años y fueron sorprendidos por dos desconocidos que se movilizaban en una moto. Según el relato, el joven se resistió al asalto y recibió un disparo en la región intercostal izquierda.

El futbolista murió luego de ser llevado en el Hospital Evita Pueblo, de Berazategui.

La Policía local busca a los autores del crimen. Se sabe que se movilizaban en una moto Honda XR de 125 centímetros cúbicos sin patente.

El caso fue caratulado como "homicidio", con intervención del fiscal de Berazategui Daniel Ischazo, que depende del Departamento Judicial de Quilmes.