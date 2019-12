El glaciar Perito Moreno, ubicado a 80 km de El Calafate, rompió ayer a las 20,15 frente a pocos testigos debido a que Parques Nacionales cierra el lugar a las 20 horas y culminó asi el proceso que se había iniciado el pasado 20 de noviembre cuando "se cerró" el ingreso al canal de los témpanos por la acumulación de hielo y piedras.





El intendente de la villa turística Javier Belloni informó del fenómeno natural, mientras que el titular de Parques Nacionales en el lugar Germán Solveira confirmaba la información con una foto a los medios locales.

Un grupo de turistas orientales pudo observar el momento a distancia, cuando se disponían a regresar, mientras la guía Mariela Veritier produjo el único video del fenómeno natural de hoy.





"Es una época inusual porque siempre se da hacia el final del verano, en febrero o marzo" comentaron conocedores del lugar; sin perder de vista que "las dos últimas veces rompió cada dos años cuando antes lo hacía cada cuatro o más".





En marzo de 2018, en la última ruptura que se produjo de noche y sin testigos, cayó el techo del túnel formado por la presión del brazo sur del lago Argentino y ese fenómeno comenzó a repetirse hace cinco semanas hasta el desmoronamiento de hoy que libera el canal de los témpanos y lleva hielo y rocas hacia el mencionado lago y luego al río Santa Cruz.





La presencia de turistas nacionales y extranjeros en el Parque Nacional Los Glaciares es una constante en aumento debido a la majestuosidad y belleza del lugar que constituye una de las más grandes reservas de agua de la humanidad. "Este año no fue tan rotundo; pero igual emociona", expresó al respecto un antiguo poblador.