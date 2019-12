El ginecólogo Daniel Casermeiro, cordobés, fue encontrado asesinado de un tiro en la nuca tras una intensa búsqueda donde su familia llegó a ofrecer un millón de pesos para encontrarlo. Hay avances en la investigación y revelaciones impactantes.

El cadáver de Casermeiro fue encontrado en medio de un maizal ubicado entre San Francisco y Luxardo, a unos 500 metros de la oficina para balanza de camiones que tiempo atrás él le había comprado a su amigo Gerardo Luis Gette (57), hoy detenido y acusado por el asesinato.

Los forenses determinaron que a Casermeiro lo mataron el mismo jueves que desapareció de un balazo en la nuca. En la escena del crimen no se hallaron signos de arrastre ni otras marcas que hicieran presumir que el cuerpo hubiera sido movido de lugar.



El cadáver fue hallado el jueves al atardecer por un baqueano. A esa hora, ya había cesado la jornada para el grupo de 50 efectivos que estaban relevando una extensa área de 175 hectáreas ubicadas entre San Francisco y la población de Luxardo, distante a 23 kilómetros. Para ayer estaba previsto relevar el lugar donde fue hallado el cuerpo.

Noticias relacionadas



Nelson Rovasio, de 23 años, fue quien encontró el cadáver. Según contó, halló el cadáver cerca de las 19 cuando cortaba leña en el sector.



"Había muchos vehículos que nunca se vieron por acá. A la tarde salí caminando con los perros y vine para este lado a buscar leña. La perra encaró cuando llegamos a esta zona y ahí le veo la parte de las piernas al cuerpo", contó Rovasio.

"Me alejé enseguida porque sufro crisis nerviosas y casi me desmayo. Salí del maizal a los tumbos y llamé a la Policía y a mi viejo, para que me llevara mis medicamentos", afirmó.



"No se sentía olor desde el campo pero los perros venían toreando y se metían al maíz hacía tres o cuatro noches. Subí a los silos pero no se veía nada raro", dijo el joven y agregó que el ginecólogo llevaba un pantalón de jean azul oscuro, zapatillas, cinto y camisa blanca

Entre la ropa del médico se halló algo de dinero en un bolsillo, pero no su teléfono celular.

El aparato de telefonía tampoco fue hallado adentro de suautomóvil BMW 220i blanco que fue hallado el domingo a unos 6 kilómetros de distancia del lugar donde este jueves un puestero rural encontró el cuerpo y dio aviso a la Policía.

La última conexión por WhatsApp del teléfono de la víctima fue a las 16 del mismo jueves de la desaparición.