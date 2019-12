Lizy Tagliani, con sus amigos en la pileta, Instagram

Una vez más, Lizy Tagliani generó una catarata de comentarios y likes en la red social Instagram luego de publicar una serie de videos en compañía de sus amigos.

Disfrutando del día soleado y la pileta, la anfitriona y sus invitados decidieron inicialmente grabar un desfile de moda con modelos en "talles reales" y revolucionaron la red social.

También, Lizy fue la encargada de grabar a uno de sus amigos en la pileta "a lo Mónica Gonzaga" en los '80.

Divertida y fresca como siempre, Lizy disfruta de un merecido descanso luego de un año de mucho trabajo y comparte con sus seguidores los videos y las fotos más disparatadas.

