En el comienzo de la temporada de verano, todo es expectativa en las playas de Pinamar y Cariló que auguran una mejora con respecto a años anteriores y esto se debe al impuesto del 30% a las compras en dólares en el exterior.

El municipio habla de precios serán razonables con la espera de que la ocupación para enero y febrero sea récord. Para el recambio de enero esperan un 90% de ocupación hotelera y alquileres de casas y departamentos.

Pedro Marinovic, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHG) de Pinamar, expresó: “A partir del 4 de enero vamos a empezar a dar a conocer las estadísticas oficiales. Lo que podemos decir es que se mantiene un ritmo sostenido y que el cambio de gobierno y la llegada de Alberto Fernández implicó que las decisiones se tomen sobre la hora".

“Muchas reservas son para los primeros días de enero, gente que se queda entre 4 o 5 días y se va. En Navidad no tuvimos un parámetro certero porque la gente no se mueve demasiado para el 24. Sí aquellos que tienen casas o departamentos, que vienen y los preparan para la temporada. Pero se debe poner el foco en el 31, aunque este año el calendario tampoco ayudó, ya que para mucha gente el lunes es laboral y no se pudo extender el fin de semana y unirlo con las fiestas. Sin embargo no parece ser un impedimento”, agregó.

En lo que respecta a Pinamar y según datos oficiales, los hoteles para dos personas comienzan en cifras de $2.500 por noche y llegan a los $14.000. En Valeria del Mar, una habitación doble está entre los $5.000 y $10.000 por noche. En Cariló, parte de $11.000 y el más caro ronda los $18.000.

Ignacio Cattaneo, presidente de la Cámara de Turismo de Cariló, estimó: “Se espera una muy buena temporada. En Cariló todos los veranos son bastantes buenos, pero particularmente creemos que este año va a ser mejor que la del año pasado por todas las cuestiones económicas. Estamos con precios muy competitivos y se va a encontrar un Cariló renovado, con una gastronomía nueva en el centro comercial. Todos los comerciantes se han puesto a punto para esta temporada 2020”.

En cuanto a los alquileres de casa, se puede encontrar precios desde los $60.000 hasta $250.000.

"La gastronomía y los espacios de sombra en balnearios aumentaron entre un 20% y 30%, mientras que los alquileres varían de un 20% a un 50%. La diferencia se debe a que algunos lugares habían aumentado mucho en el verano 2019 y no consiguieron los resultados que esperaban. Para este verano decidieron mantener los precios. Y otros que estaban muy bajos y hoy ajustaron para estar acorde con las subas que representó este año. Nosotros, desde la Cámara, apelamos a la buena fe de los propietarios y que los precios que se manejen sean lógicos”, manifestó Cattaneo.

Cattaneo, expresó: “La primera y segunda quincena está muy requerida. También febrero. Y ya tenemos consultas de marzo. Quedan algunos hoteles y algunos departamentos. Lo bueno es que este año los propietarios van a venir y ocuparán sus casas en vez de alquilarlas y vacacionar fuera del país. Creemos que la ocupación va a estar entre un 90% y un 100% para el final del verano. Todo viene muy bien”.