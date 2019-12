Captura del video del ataque.

Un ataque a una iglesia en Texas, Estados Unidos, dejó como saldo dos personas muertas y una herida de gravedad, pero el agresor fue abatido por los propios feligreses que se encontraban en ese momento en el templo.

El hecho se registró aproximadamente a las 10 de hoy, cuando un hombre que se encontraba entre los miembros de la congregación de Cristo de West Freeway, sorpresivamente extrajo un arma y comenzó a disparar contra quienes se hallaban en el lugar.

Un video muestra a una persona, que se cree que es el atacante, que se levanta mientras la congregación se saluda, se da la mano y luego sale a hablar con alguien, pero el hombre vuelve, habla con otro hombre y se sienta, para luego levantarse nuevamente y tras señalar en una dirección, saca un arma de fuego y dispara a dos personas.

Noticias relacionadas

Un testigo del hecho le manifestó al canal CBS que un sujeto armado con una escopeta se dirigió directamente hacia un agente de seguridad sin mediar palabras y abrió fuego, en tanto que otra persona aseguró que el atacante no pertenecía a la congregación y que nunca lo habían visto.

IMÁGENES SENSIBLES

Your browser does not support the video element.

De inmediato se dio aviso a la policía, que al llegar al lugar se encontró con tres personas heridas, dos de las cuales fallecieron cuando eran trasladadas al hospital más cercano, en tanto que la tercera se encuentra en estado crítico.

El suceso se produce después de que el sábado por la noche, en la localidad de Monsey, en el Estado de Nueva York, un hombre armado con un gran cuchillo irrumpiera en la vivienda de un rabino e hiriera a cinco personas, de las docenas que se congregaban en la séptima noche de Hanukkah