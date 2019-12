Sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón lanzaron la canción "Sin Quebrarse", compuesta por Federico Claramut, uno de los sobrevivientes, e interpretada por una decena de artistas de diferentes géneros como Alejandro Lerner, Celeste Carballo, Mimi Maura y Lito Vitale.

Los artistas participaron en un videoclip que será proyectado en el cierre del acto por el 15ª aniversario de la tragedia, en el Obelisco.

"Los pibes de Cromañón, los sobrevivientes de Cromañón, presentes", pronuncian al final del video los artistas que interpretaron la canción, disponible en YouTube e ideada por la agrupación "No Nos Cuenten Cromañón".

El videoclip se proyectará en el cierre del acto al cumplirse 15 años del incendio que causó la muerte de 194 personas en la noche del 30 de diciembre de 2004, durante el recital de la banda Callejeros.

La ceremonia se realizará el lunes 30 de Diciembre, a las 18, en el Obelisco porteño.

Los artistas que participaron de "Sin Quebrarse", y lo hicieron voluntariamente y ad honorem, son Alejandro Lerner, Lito Vitale, Celeste Carballo, Javier Calamaro, Mimi Maura, Peteco Carabajal, Kevin Johansen, Eli Saurez (Los Gardelitos), Goy (Karamelo Santo), Beto Olguín (Los Perez García) y Cabra (Las Manos de Filippi).

Además, Rodrigo Tapari, Sebastian Mendoza, Martin Martines (Ojos Locos), Laura Miller, Nahuel Amarilla (La Perra Que Los Pario), Guly (Peligrosos Inocentes) y Verdi (El Mirador).