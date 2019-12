Menos argentinos deciden viajar al exterior, pero llama la atención que dentro de los destinos muchos hayan dado de baja viajar a Punta del Este puesto que ha sido un destino muy elegido por los argentinos más allá de las últimas devaluaciones.

Al parecer los precios son "impagables" para nosotros, viajar a Punta del Este está más caro de lo previsto y por la devaluación dejó de ser el lugar turístico elegido por los argentinos.

En los diferentes balnearios de Maldonado se preparan para un verano sin la presencia protagónica de los argentinos que representan el 70% del turismo allí.

La situación es clara, los precios de los balnearios uruguayos son casi impagables para nosotros. Ya muchos califican de "tibia" la actividad en las fiestas.

Aún no hay palabra oficial, pero desde el país vecina no descartan que la temporada sea "aún peor".