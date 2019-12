La Argentina está verdaderamente barata para el turista extranjera. Mar del Plata vivió un fin de semana soñado como consecuencia del éxodo de fin de año.

Este turismo de fin de año no es más que un prólogo de lo que le espera para la temporada que esta comenzando.

Es que los hoteles y restaurantes se encuentran llenos por el éxodo de turistas que desde distintos puntos del país puso como objetivo la costa atlántica. Esto no es todo también se ven muchos turistas extranjeros visitando la ciudad balnearia más famosa de la argentina.

En lo que va de este fin de semana viene registrándose un intenso tránsito vehicular sobre la Autovía 2 y la Ruta 11 en dirección a Mar del Plata, con motivo del arribo de turistas que eligieron pasar Fin de Año en la ciudad.

A lo largo del sábado, día récord del fin de semana, se registró el paso de más de 10.600 vehículos por el peaje de Maipú. Y ayer, hasta las 18, se registró el arribo de 6.300 autos por la Autovía.