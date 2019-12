Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández les pidió a los empresarios que tengan "responsabilidad social" y que "no incrementen los precios por encima de lo razonable".

En una entrevista que concedió a Radio Continental, el jefe del Estado sostuvo que "las cadenas de supermercados deben revisar su conducta".

Además, cuestionó las ganancias de los supermercados y alertó sobre "la inflación autoconstruida".

Por otro lado, no descartó la posibilidad de aplicar la ley de góndolas, que se debatió el mes pasado en el Congreso. "¿No aprendimos a esta altura? El Estado tiene todas las herramientas. Si tengo que actuar, actuaré, pero quisiera responsabilidad de los empresarios", señaló. "Que el esfuerzo sea no ganar tanto. ¡Miren lo que estoy pidiendo!", exclamó.

Fernández dijo que la economía se está "tranquilizando" y dejó en claro que no se pueden tolerar aumentos "desmedidos" de precios en este contexto. "En esa calma todo puede ser más previsible", agregó.

"No es posible que a los empresarios haya que llevarlos a los latigazos. Seamos todos responsables", remarcó.

El mandatario dijo que el proyecto de ley de góndolas -que recibió media sanción en Diputados- "es interesante" y que estudia impulsar su debate durante las sesiones extraordinarias.

Alberto Fernández cuestionó también a su antecesor, Mauricio Macri, y lo acusó de haber dejado "un desquicio, un bodrio", aunque advirtió que no va a "hablar de la herencia" recibida.

"Qué le importaba, si total se iba. Dejó un desquicio. Decidió no aumentar las tarifas hasta después de irse; decidió sacar el IVA hasta después de irse... Se fue y dejó todo este bodrio. Del bodrio, lamentablemente, me tengo que hacer cargo yo", sostuvo el mandatario, en alusión a las medidas económicas adoptadas por el líder del PRO en los últimos meses de su gestión.

En diálogo con Radio Continental, el jefe de Estado agregó: "Yo me hago cargo: no me quejo, yo sabía. No pienso hablar de la herencia, todos saben lo que pasó, pero entiendan las dificultades del problemas".