Violento robo a una anciana en Almagro

Detuvieron, en las últimas horas del 2019, al delincuente que agredió a una jubilada en la puerta de su edificio del barrio porteño de Almagro para robarle 800 pesos.

Se trata de un de un sujeto de nacionalidad paraguaya, de 55 años de edad, de estado civil soltero, domiciliado en Burzaco, con 50 años de residencia en el país.

Your browser does not support the video element.

En su domicilio en la Provincia de Buenos Aires, también se procedió al secuestro de la bicicleta, el calzado y el morral que se observan en el video del edificio al momento de ocurrir la agresión.

Noticias relacionadas

El ladrón se acercó a la víctima cuanto esta estaba ingresando a su casa y para sacarle su cartera la empujó. Por el golpe y la fuerte caída, la señora tuvo que ser atendida y recibió cuatro puntos en la cabeza.