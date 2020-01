Carlos Bilardo

Carlos Bilardo tranquilizó a todos con su estado de salud apareciendo en un vídeo que Estudiantes publicó en sus redes sociales.

El ex técnico de la Selección quiso aprovechar el nuevo año para felicitar el 2020 con un mensaje breve.

"¡Hola mundo! Les deseo feliz año a todos. Un beso para todos y ¡a portarse bien eh! Chau", señaló.

Lo cierto es que el 2019 no ha sido positivo para Bilardo por los problemas de salud que tuvo, que incluso lo llevaron a estar internado varias semanas. El campeón del mundo, de 81 años, tiene una enfermedad neurodegenerativa de la que se trata.

Sin embargo, su hermano Jorge también se mostró optimista en el último día del 2019 y escribió en Twitter un mensaje que alegró a todos los hinchas de Estudiantes: "Carlos les mandó saludos a todos los pinchas. La próxima lo llevamos a la cancha".