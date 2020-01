Operativo de control de alcoholemia en la Ciudad, CANAL 26

Durante los controles de alcoholemia en la Ciudad, entre la tarde del 31 de diciembre y las primeras horas del 2020, hubo al menos 2000 vehículos verificados, de los cuales 51 dieron positivo.

En el punto de control ubicado en Freire y Dorrego, este número es marcadamente menor al registrado el año anterior, cuando secuestraron 60 rodados.

Your browser does not support the video element.

En relación a Navidad, se llevaron a cabo controles en 1800 conductores, entre los cuales el 2,7% dieron positivo en el consumo de alcohol. Esto supone una reducción del 50% respecto a los resultados obtenidos en la Navidad de 2018.

Noticias relacionadas

La mayoría de los conductores se tomaron de la mejor manera el control y siguieron su recorrido para seguir disfrutando en familia el comienzo de este nuevo año.