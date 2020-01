Barbie Vélez.

Barbie Vélez es una de las jóvenes que más repercusión consigue generar por medio de las diversas redes sociales. La artista cada vez que comparte contenido de inmediato provoca llamar la atención de los usuarios.

En este caso Barbie prendió todo fuego al subir una foto de su sensual figura, en la cual podía vérsela luciendo un infartante bikini azul. La publicación rápidamente alcanzó un gran número de comentarios, donde sus fans destacaban su belleza, algunos escribieron “Postal Barbie”, y la palabra “hermosa” pudo leerse en varias oportunidades.

El posteo en el cual Barbie subrayó “2020 acá te espero bb 🙌🏼💪🏼❤”, ya tiene 135.000 “me gusta”. Algunos seguidores se preguntan por qué no sube fotos con su pareja, hace algunos días la hija de Nazarena se pronunció al respecto en una entrevista para Pronto, “Yo soy actriz y quiero mostrarlo pero no tengo que obligarlo a él a exponerse. El hecho de que esté conmigo no quiere decir que tenga que venir a todos los eventos o que tenga que sacarse fotos”.

Una vez que compartió el contenido fotográfico, sus fanáticos de inmediato le dieron “me gusta” y también aprovecharon para dejarle comentarios de todo tipo al respecto. “Que linda sos”, “La número 1 lejosssss”, “La mas linda de la Argentina !!!”, “Bombón”, fueron algunos de los mensajes que redactaron los usuarios.

Ver esta publicación en Instagram 2020 acá te espero bb 🙌🏼💪🏼❤️🤩 Una publicación compartida por Barbie Pucheta #BARVELEZ (@barbiepucheta) el 31 de Dic de 2019 a las 1:59 PST

