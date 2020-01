Lugar de la escena del crimen.

Un horrorífico crimen conmocionó hoy a la localidad platense de Melchor Romero, ya que una nena fue descuartizada; un hombre, decapitado; y una mujer, asesinada.



La macabra escena fue hallada en una casa de ese distrito bonaerense en horas de la noche del pasado miércoles por efectivos de la Policía provincial.

Your browser does not support the video element.

En el domicilio de Melchor Romero, en la calle 523 entre 164 y 165, la niña fue encontrada descuartizada adentro de una bolsa; a algunos metros de distancia se encontraba el hombre, decapitado y envuelto en una frazada; y también estaba el cuerpo de una mujer, con heridas de arma blanca.



Según trascendió, las dos mujeres eran madre y sobrina de un uniformado de la seccional en la que ocurrió el crimen.



El caso se encuentra en manos del fiscal Marcelo Martini.

Noticias relacionadas